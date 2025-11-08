Boeing cam kết tuân thủ thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ sau phán quyết vụ 737 MAX

Trong tuyên bố ngày 7/11, công ty sản xuất máy bay Boeing cam kết tôn trọng các nghĩa vụ trong thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ, đồng thời sẽ tiếp tục các nỗ lực trong việc củng cố những chương trình an toàn, đảm bảo chất lượng và tuân thủ quy định của hãng.

Trước đó, Thẩm phán liên bang Reed O'Connor ngày 6/11 đã chính thức bác bỏ các cáo buộc hình sự đối với Boeing liên quan đến các vụ tai nạn nghiêm trọng của máy bay 737 MAX.

Quyết định của Thẩm phán liên bang Reed O'Connor được đưa ra theo thỏa thuận đạt được hôm 23/5 giữa Bộ Tư pháp Mỹ và Boeing nhằm giải quyết vụ kiện kéo dài liên quan tới 2 vụ rơi máy bay khiến nhiều người thiệt mạng.

Theo hồ sơ liên bang, trong "thỏa thuận không truy tố" nói trên, Boeing sẽ phải nộp phạt 1,1 tỷ USD để đổi lấy việc được bãi bỏ cáo buộc "âm mưu lừa gạt Chính phủ Mỹ" trong quá trình lấy chứng nhận cho dòng máy bay MAX.

Khoản tiền này bao gồm 244 triệu USD tiền phạt, 445 triệu USD bồi thường cho các gia đình nạn nhân và 455 triệu USD tăng cường các chương trình an toàn, chất lượng và tuân thủ quy định tại Boeing.

Thỏa thuận trên cũng đã hủy bỏ phiên tòa hình sự dự kiến diễn ra hồi tháng Sáu tại thành phố Fort Worth thuộc bang Texas.

Việc vụ án được giải quyết mà không yêu cầu Boeing phải nhận tội gian lận trong quá trình lấy chứng nhận cho dòng máy bay MAX giúp công ty này tránh được nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng ký kết hợp đồng với Chính phủ Mỹ - một khách hàng lớn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng của Boeing./.

Thẩm phán Mỹ bác bỏ án hình sự với Boeing trong vụ tai nạn 737 MAX Boeing sẽ phải nộp phạt 1,1 tỷ USD để đổi lấy việc được bãi bỏ cáo buộc "âm mưu lừa gạt Chính phủ Mỹ" trong quá trình lấy chứng nhận cho dòng máy bay MAX.