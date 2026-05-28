Ngày 28/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 tại Việt Nam ( Vietnam Dairy 2026).

Đây là sự kiện chuyên ngành quy mô lớn và duy nhất về ngành sữa tại Việt Nam do Hiệp hội Sữa Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam tổ chức định kỳ hai năm một lần.

Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu, đại diện các tổ chức quốc tế cùng đông đảo doanh nghiệp sản xuất, chế biến và phân phối sữa trong nước cũng như quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Quách Quang Đông, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết ngành sữa tiếp tục là một trong những ngành tiêu dùng mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế.

Theo ông, quy mô thị trường sữa Việt Nam đã vượt 5,7 tỉ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu sữa và sản phẩm từ sữa năm 2025 đạt hơn 330 triệu USD. Triển lãm là cầu nối để doanh nghiệp trong nước và quốc tế tăng cường giao thương, tiếp cận công nghệ mới và mở rộng thị trường.

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam (VĐA) phát biểu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam bày tỏ, xu hướng tiêu dùng thế giới và trong nước đang có sự thay đổi sâu sắc, nơi người tiêu dùng không chỉ đòi hỏi sản phẩm giàu dinh dưỡng, an toàn mà còn quan tâm đến quy trình sản xuất có thân thiện với môi trường hay không.

Chính vì vậy, Vietnam Dairy 2026 được kỳ vọng sẽ là bệ phóng giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với công nghệ giảm phát thải ròng, ứng dụng kinh tế tuần hoàn từ khâu chăn nuôi trang trại đến khâu đóng gói bao bì, nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero mà Chính phủ đã đề ra.

Vietnam Dairy 2026 ghi nhận quy mô mở rộng ấn tượng với sự tham gia của 250 gian hàng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có ngành công nghiệp sữa phát triển như New Zealand, Đài Loan (Trung Quốc), Australia, Nhật Bản cùng nhiều thương hiệu lớn của Việt Nam.

Thương hiệu TH True MILK tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong bằng một không gian triển lãm đậm chất thiên nhiên, giới thiệu toàn diện hệ sinh thái sản phẩm "hoàn toàn từ thiên nhiên" và vì sức khỏe cộng đồng.

Đại biểu dự lễ khai mạc tham quan các gian hàng, thưởng thức các sản phẩm tiêu biểu được giới thiệu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Cạnh đó, Nestlé Việt Nam mang đến triển lãm các dòng sản phẩm sữa lúa mạch cải tiến, bổ sung vi chất tối ưu cho sự phát triển thể chất của trẻ em Việt Nam. Điểm nhấn tại đây là khu vực tương tác thể thao và thực tế ảo, nơi khách tham quan có thể tham gia các thử thách vận động và nhận về những phần quà dinh dưỡng hấp dẫn.

Thương hiệu Sữa Cô Gái Hà Lan (Dutch Lady) thuộc Tập đoàn FrieslandCampina giới thiệu quy trình nghiêm ngặt "từ đồng cỏ xanh đến ly sữa mát", đồng thời tổ chức các hoạt động nếm thử dòng sữa tươi cải tiến mới nhất, ghi điểm nhờ vị ngon thuần khiết và độ an toàn vượt trội.

Vietnam Dairy 2026 không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn công nghệ đỉnh cao, định hình xu hướng tiêu dùng lành mạnh và thúc đẩy các mô hình chăn nuôi, chế biến sữa thân thiện với môi trường, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không.

Chuỗi triển lãm Sữa-Kem-Trà sữa lần đầu tiên được kết hợp tổ chức nhằm xây dựng nền tảng kết nối toàn diện của ngành, thể hiện tầm vóc và khát vọng của cả hệ sinh thái, hướng tới gia tăng giá trị, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Điểm độc đáo của kỳ triển lãm lần thứ 5 này là sự xuất hiện đồng thời của chuỗi không gian chuyên sâu gồm Triển lãm Kem Việt Nam và Triển lãm Trà sữa và Thức uống hiện đại. Sự kết hợp này mang đến một bức tranh toàn diện và đa dạng về chuỗi giá trị ngành đồ uống dựa trên nền tảng nguyên liệu sữa, đáp ứng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thị trường tiêu dùng hiện đại.

Ban tổ chức sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý và viện nghiên cứu tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề chuyên sâu. Các chủ đề trọng điểm bao gồm việc phổ biến quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về các sản phẩm sữa chế biến, thảo luận về vai trò của sữa đối với dinh dưỡng học đường và ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả trong chăn nuôi bò sữa bền vững.

Những hội thảo này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều nút thắt về mặt chính sách, kỹ thuật, giúp doanh nghiệp nội địa tiếp cận gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế an toàn và minh bạch.

Vietnam Dairy 2026 được kỳ vọng sẽ thu hút hơn 15.000 lượt khách tham quan, bao gồm các nhà mua hàng, chuyên gia công nghệ, kỹ sư chăn nuôi và người tiêu dùng đại chúng.

Triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa tự do đón khách tham quan liên tục cho đến hết ngày 31 /5/2026./.

Phát triển bền vững ngành sữa: Đến năm 2045 tiêu thụ sữa đầu người đạt 100 lít Chiến lược phát triển ngành sữa đến năm 2045 đặt mục tiêu nâng mạnh sản lượng sữa tươi trong nước, thúc đẩy công nghệ hiện đại, tự động hóa và xây dựng các doanh nghiệp quy mô lớn, cạnh tranh quốc tế.

​