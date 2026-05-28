Tây Ninh mời gọi đầu tư vào 32 khu đất phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, các đơn vị, địa phương liên quan hiện đang thực hiện các thủ tục để thu hút đầu tư các dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại 32 khu đất trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích gần 2.450ha.

Cụ thể, 32 khu đất tập trung tại các xã Tân Thành, Tân Hội, Tân Đông và Tân Phú, thực hiện thu hút đầu tư 2 nhóm dự án gồm 16 dự án trồng trọt với tổng diện tích gần 2.100ha và 16 dự án chăn nuôi với tổng diện tích gần 347ha.

Tây Ninh ưu tiên thu hút các dự án trồng cây lâu năm, cây hằng năm ứng dụng công nghệ cao theo hình thức liên kết chuỗi sản phẩm; các dự án chăn nuôi công nghệ cao khép kín, bảo đảm an toàn sinh học và thân thiện môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn yêu cầu Sở Tài chính phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan công bố thông tin các dự án đến nhà đầu tư trong và ngoài nước để tiếp cận, nghiên cứu; xây dựng bộ tài liệu phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Việc tiếp nhận đầu tư phải bảo đảm đúng diện tích, ranh giới theo danh mục và trích lục bản đồ địa chính kèm theo; tên dự án do nhà đầu tư đề xuất phải phù hợp quy định pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan tích cực hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu thông tin, hướng dẫn thủ tục đầu tư; tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo đúng quy định hiện hành. Các đơn vị đồng thời rà soát, cập nhật và đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục phù hợp thực tiễn nhằm phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu xúc tiến đầu tư địa phương và danh mục xúc tiến đầu tư các năm tiếp theo.

Theo ông Đặng Đình Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh, trên cơ sở danh mục 32 khu đất đã được ban hành, địa phương mời gọi các nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện các dự án phù hợp với Đề án vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

Các dự án đăng ký đầu tư phải đáp ứng các tiêu chí lựa chọn công nghệ cao trong nông nghiệp theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch và danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, tỉnh khuyến khích các mô hình ứng dụng nhà màng, nhà lưới, bán thủy canh, sản xuất hữu cơ, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn GAP, nuôi cấy mô, cơ giới hóa và tưới tiết kiệm nước. Đối với cây lâu năm, ưu tiên sử dụng giống sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như ghép mắt, nuôi cấy mô.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, Tây Ninh ưu tiên các mô hình công nghệ lạnh, khép kín, không gây ô nhiễm môi trường; chỉ tiếp nhận các dự án chăn nuôi theo chuỗi giá trị, phù hợp định hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh và không tiếp nhận các dự án mang tính chất gia công.

Tây Ninh sẽ ưu tiên thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình sản xuất tuần hoàn, sử dụng năng lượng tái tạo và có cam kết lộ trình phát thải ròng bằng “0” (Net Zero).

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, các dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuế, tín dụng và các quy định liên quan khác./.

