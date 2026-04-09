Khởi công Dự án Khu công nghiệp Phúc Yên, thu hút vốn đầu tư công nghệ

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Yên do Liên doanh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Khu công nghiệp-Dịch vụ Quốc tế Vĩnh Phúc (VISIZ) và Công ty Cổ phần SHINEC vừa được khởi công vào sáng nay (ngày 9/4), đánh dấu bước tiến mới trong hành trình hiện đại hóa hạ tầng, thu hút đầu tư chất lượng cao và chủ động đón đầu làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu của tỉnh Phú Thọ.

Đây là một trong những sự kiện nhằm hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Hải Tùng, Tổng giám đốc VISIZ, đại diện liên danh Nhà đầu tư cho biết khu công nghiệp Phúc Yên được quy hoạch trên diện tích 111,33ha tại phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ), với tổng vốn đầu tư hơn 1.988 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.

Khu công nghiệp Phúc Yên sở hữu vị trí đắc địa với lợi thế giao thông vượt trội như kết nối trực tiếp cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại nút giao IC2, cách Sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 10 phút di chuyển, tiếp giáp với các trung tâm kinh tế, sản xuất lớn tại Hà Nội, Phú Thọ và các tỉnh lân cận. Đây là lợi thế cạnh tranh vượt trội giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí logistics và chuỗi cung ứng.

Theo kế hoạch được phê duyệt, giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bàn giao mặt bằng, khởi công xây dựng. Giai đoạn 2 (quý II/2026 quý I/2027) triển khai thi công toàn bộ hạ tầng kỹ thuật bao gồm san lấp mặt bằng, đường giao thông nội khu, hệ thống điện, cấp thoát nước và trạm xử lý nước thải tập trung, đảm bảo hoàn thiện và đồng bộ kết nối sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư.

Nhấn mạnh dự án không chỉ xây dựng một mặt bằng sản xuất thông thường, mà đang kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, gắn liền với định hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, theo ông Tùng, khu công nghiệp này được định vị sẽ là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI chất lượng cao; tạo ra hàng vạn việc làm mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy tốc độ đô thị hóa bền vững tại phường Phúc Yên và các vùng lân cận.

“Chúng tôi cam kết tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng xây dựng đồng bộ, hiện đại. Khu công nghiệp Phúc Yên không chỉ là không gian sản xuất đơn thuần mà còn là hệ sinh thái công nghiệp bền vững, nơi các nhà đầu tư có thể yên tâm xây dựng và phát triển lâu dài,” Tổng giám đốc VISIZ khẳng định.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đánh giá Khu công nghiệp Phúc Yên là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh. Dự án được kỳ vọng thu hút nhiều nguồn đầu tư chất lượng cao, đặc biệt từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao và điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Bên cạnh đó, dự án sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm ổn định cho lao động địa phương và đóng góp vào ngân sách Nhà nước hàng năm, thúc đẩy các dịch vụ thương mại, đô thị phụ trợ tại khu vực phường Phúc Yên và các địa bàn lân cận.

Khu công nghiệp Phúc Yên được khởi công chính là là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nhằm đảm bảo Dự án Khu công nghiệp Phúc Yên sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu thi công cần tập trung nguồn lực, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Các sở, ban, ngành liên quan và địa phương của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng hành cùng doanh nghiệp để bảo đảm dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Đặc biệt, ông Đông mong muốn nhân dân trong vùng dự án tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng tỉnh và nhà đầu tư, bởi sự thành công của dự án chính là lợi ích thiết thực, lâu dài cho cộng đồng và cho sự phát triển của quê hương./.

Tăng trưởng kinh tế-xã hội của Phú Thọ đạt mục tiêu 2 con số Tăng trưởng kinh tế của tỉnh được duy trì theo xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước, phản ánh sự bền vững của đà phục hồi và phát triển.