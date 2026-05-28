Hackathon AI-native đầu tiên: 2.000 lập trình viên giải bài toán thực chiến

Chương trình Viet Nam AI Innovation Challenge 2026 là cuộc thi hackathon AI-native lớn nhất tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy sáng tạo và tìm kiếm giải pháp AI đột phá nhất.

Ngày 28/5, Chương trình Viet Nam AI Innovation Challenge chính thức được công bố tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Đây là một cuộc tranh tài về kỹ thuật, một cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam.

Trong khuôn khổ Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Viet Nam Innovation Challenge 2026), sự kiện này là nỗ lực chung giữa NIC (Bộ Tài chính), Tập đoàn Meta cùng Tổ chức AI for Vietnam (AIV) và Đại học Duy Tân. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là tìm kiếm và thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo từ những cá nhân, tổ chức trên toàn cầu để giải quyết các thách thức mang tính chiến lược của quốc gia. Điều này nhằm hiện thực hóa những nhiệm vụ trọng tâm tại Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời khẳng định vị thế của trí tuệ nhân tạo (AI) như một động lực then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế bền vững.

Đáng chú ý, chương trình đã vươn tầm quốc tế khi được Cổng thông tin của Nhà Trắng (Hoa Kỳ) đánh giá là sự kiện tiêu biểu cho mối quan hệ hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Xây dựng năng lực thực chiến

Khác với các cuộc thi lập trình truyền thống vốn thường tập trung vào những thuật toán trừu tượng, Viet Nam AI Innovation Challenge được thiết kế là một hackathon "AI-native" đầu tiên tại Việt Nam.

Tại đây, khái niệm "AI-native" mang ý nghĩa cốt lõi khi người tham gia không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng AI sẵn có mà phải trực tiếp xây dựng sản phẩm, tích hợp AI vào tận sâu trong cấu trúc giải pháp để xử lý các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp. Với quy mô dự kiến từ 2.000 đến 3.000 lập trình viên cùng những người trẻ đam mê công nghệ, sự kiện hứa hẹn tạo nên một làn sóng sáng tạo chưa từng có.

Điểm nhấn đặc biệt của hành trình này chính là sự hội tụ đầy cảm hứng trên hai chuyến tàu Thống Nhất khởi hành từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hướng về Đà Nẵng.

Trong suốt 12 giờ di chuyển, các đội thi sẽ có cơ hội giao lưu, định hình ý tưởng và nhận sự hướng dẫn ban đầu từ các chuyên gia ngay trên những toa tàu đang lăn bánh. Sau đó, họ sẽ bước vào 48 giờ thi đấu kịch tính tại Đà Nẵng (từ ngày 17 đến 19/7/2026). Đây là khoảng thời gian để các lập trình viên biến những dòng code thành những sản phẩm có thể triển khai thực tế, dưới áp lực thời gian và sự đòi hỏi khắt khe từ thị trường.

Ông Trần Việt Hùng, Nhà sáng lập và CEO của Tổ chức AI for Vietnam, nhận định sự khác biệt trong kỷ nguyên mới sẽ thuộc về những người có khả năng xây dựng cùng AI chứ không chỉ đơn thuần là sử dụng nó.

Theo ông Hùng, cuộc thi là nơi đặt người trẻ Việt Nam vào môi trường thực tế để giải quyết các bài toán "thật" từ doanh nghiệp, giúp họ bước vào lộ trình phát triển cụ thể từ trong nước ra khu vực và toàn cầu.

Đồng quan điểm này, bà Thảo Griffiths, Giám đốc Chính sách công phụ trách khu vực của Tập đoàn Meta, cũng nhấn mạnh Việt Nam sở hữu một trong những cộng đồng nhà phát triển năng động nhất Đông Nam Á. bà cho biết Meta tự hào khi đồng hành cùng các đơn vị để đưa động lực này thành những sản phẩm giá trị, định hình hệ sinh thái công nghệ không chỉ của Việt Nam mà còn cả khu vực.

Ban tổ chức cho biết để đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm ra đời trong 48 giờ, một lộ trình huấn luyện (Bootcamp) kéo dài 5 tuần đã được thiết kế hoàn toàn miễn phí trước sự kiện. Tại đây, các lập trình viên được đào tạo về tư duy thiết kế sản phẩm AI-native, kỹ thuật xây dựng AI Agents và chiến lược đưa sản phẩm ra thị trường.

Mạng lưới cố vấn của chương trình quy tụ những chuyên gia đến từ Thung lũng Silicon và các tập đoàn hàng đầu thế giới, như Google Research, Meta, Stanford và NVIDIA. Những chuyên gia sẽ truyền đạt kiến thức đồng thời mang đến cái nhìn thực chiến nhất cho các thí sinh. Sự kết nối này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết học thuật và thực tiễn sản xuất, đảm bảo rằng mỗi sản phẩm tạo ra đều có tính khả thi cao.

Lộ trình đầu ra đa tầng

Một trong những yếu tố khiến Viet Nam AI Innovation Challenge khác biệt hoàn toàn với các cuộc thi thông thường chính là hệ sinh thái đầu ra rõ ràng và bền vững.

Ban tổ chức không coi 48 giờ tại Đà Nẵng là điểm kết thúc, mà đây sẽ là điểm khởi đầu cho một hành trình xa hơn.

Cụ thể, các sản phẩm xuất sắc nhất sẽ được dẫn dắt qua bốn lộ trình phát triển then chốt: Doanh nghiệp-Quốc gia-Khu vực-Toàn cầu. Điều này đảm bảo rằng trí tuệ của các lập trình viên sẽ được chuyển hóa thành giá trị kinh tế và lợi ích xã hội thực thụ.

Ông Nguyễn Khánh Linh, Phụ trách Xúc tiến đầu tư và Công nghệ chiến lược tại NIC, khẳng định chương trình là nền tảng kết nối năng lực AI với các bài toán phát triển thực tiễn trong sản xuất, logistics, y tế và đô thị thông minh.

Ở cấp độ doanh nghiệp, các đội thắng giải sẽ có cơ hội ký kết hợp đồng thử nghiệm (pilot) trực tiếp với các đối tác để triển khai sản phẩm trong môi trường thực tế. Đây là cơ hội vàng để các giải pháp công nghệ được kiểm chứng và hoàn thiện. Ở cấp độ quốc gia, các sản phẩm tiêu biểu sẽ được trình diễn tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hòa Lạc, nơi quy tụ các nhà hoạch định chính sách và các quỹ đầu tư lớn nhất.

Xa hơn nữa, chương trình mở ra cánh cửa tiến vào khu vực thông qua hợp tác với AI Singapore tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) và vươn tầm thế giới với cơ hội tham dự vòng chung kết Vietnam AI Stars tại Silicon Valley. Bên cạnh đó, các đội sẽ tham quan trụ sở của Google, Microsoft hay Netflix và dự Hội nghị Công nghệ Người Việt Toàn cầu tại Hoa Kỳ.

Nói về tầm nhìn dài hạn, ông Nguyễn Khánh Linh, Phụ trách Xúc tiến đầu tư và Công nghệ chiến lược tại NIC, khẳng định chương trình là nền tảng kết nối năng lực AI với các bài toán phát triển thực tiễn trong sản xuất, logistics, y tế và đô thị thông minh. Ông Linh kỳ vọng thông qua việc mở cửa các thách thức từ đời sống cho cộng đồng AI giải quyết, chương trình sẽ thúc đẩy ứng dụng công nghệ nhanh hơn, góp phần hình thành nguồn nhân lực AI thực chiến, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Điều này cũng cho thấy AI không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành công cụ cụ thể để tối ưu hóa nền kinh tế.

Viet Nam AI Innovation Challenge 2026 hứa hẹn về một cuộc đua về công nghệ sôi động với một chiến lược bài bản về con người và giải pháp.

Sự góp mặt của các cơ sở đào tạo cũng đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng nền tảng nhân lực. Phó giáo sư Nguyễn Gia Như, Hiệu trưởng Trường Khoa học Máy tính và AI (Đại học Duy Tân), chia sẻ nhà trường nhìn nhận hackathon này như một bước đi quan trọng để kiến tạo thế hệ nhân sự mới. Trong bối cảnh AI trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi, những môi trường thực chiến (như tại Đà Nẵng) sẽ giúp người trẻ không chỉ học về AI mà còn biết cách dùng AI để tạo ra sản phẩm và kết nối với mạng lưới chuyên gia toàn cầu. Ông bày tỏ mong muốn từ sự kiện này sẽ xuất hiện những đội ngũ tài năng đủ bản lĩnh để bước ra thế giới.

Viet Nam AI Innovation Challenge 2026 hứa hẹn về một cuộc đua về công nghệ sôi động với một chiến lược bài bản về con người và giải pháp. Bằng cách kết hợp giữa đào tạo chuyên sâu, bài toán thực tế từ doanh nghiệp và lộ trình kết nối quốc tế rộng mở, chương trình đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ đưa Việt Nam trở thành một điểm sáng trên bản đồ AI thế giới.

Với sự hỗ trợ từ những tập đoàn công nghệ hàng đầu và sự chỉ đạo sát sao từ các cơ quan quản lý, hành trình từ những toa tàu Thống Nhất đến Thung lũng Silicon sẽ là một chương mới đầy triển vọng cho đổi mới sáng tạo Việt Nam./.

Bằng cách kết hợp giữa đào tạo chuyên sâu, bài toán thực tế từ doanh nghiệp và lộ trình kết nối quốc tế rộng mở, chương trình đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ đưa Việt Nam trở thành một điểm sáng trên bản đồ AI thế giới.

