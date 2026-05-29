Giá vàng thế giới phục hồi mạnh sau khi đồng USD hạ nhiệt

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng hơn 1% trong phiên 28/5, phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tháng hồi đầu phiên, khi đồng USD và giá dầu hạ nhiệt sau tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn.

Giá vàng giao ngay tăng 1,1% lên mức 4.504,07 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3/2026. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 1,1%, lên 4.532,40 USD/ounce.

Theo các nguồn tin thân cận, Mỹ và Iran đã đạt được bản ghi nhớ về việc gia hạn thoả thuận ngừng bắn trong 60 ngày. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần sự phê chuẩn cuối cùng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tin tức về thỏa thuận ngừng bắn đã ngay lập tức tác động đến thị trường năng lượng và ngoại hối. Chỉ số đồng USD giảm 0,2%, khiến vàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên rẻ hơn đối với người mua bằng các đồng tiền khác. Trong khi đó, giá dầu Brent cũng hạ nhiệt.

Về mặt kinh tế vĩ mô, số liệu cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 4/2026 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,4% so với tháng trước, sau khi tăng mạnh 0,7% trong tháng 3/2026.

Theo ông Bart Melek, người phụ trách chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng đầu tư TD Securities, số liệu mới cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ nguyên lãi suất thay vì tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, điều mà hiện nhiều quan chức sẵn sàng cân nhắc.

Giá vàng đã chịu áp lực kể từ khi xung đột tại Trung Đông nổ ra vào cuối tháng 2/2026, do lo ngại về lạm phát. Mặc dù là tài sản trú ẩn an toàn, vàng chịu tác động bất lợi khi lãi suất tăng, vì các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các tài sản sinh lời.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 1,3% lên 75,60 USD/ounce, bạch kim giữ ổn định ở mức 1.918,95 USD/ounce, trong khi palladium giảm 1,4% xuống 1.371,52 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cuối ngày 28/5, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 154,50-157,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Nhiều phiên điều chỉnh, giá vàng nhẫn và SJC lùi về mốc 159 triệu đồng Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống đã tạo sức ép giảm giá lên thị trường trong nước, trong đó vàng nhẫn và SJC cùng "bốc hơi" 1,7 triệu đồng mỗi lượng, kéo chiều bán ra về ngưỡng 159 triệu đồng mỗi lượng.