Hải Phòng đẩy nhanh, giải quyết dứt điểm các công trình tồn đọng

Ngày 28/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung đã chủ trì Phiên họp thường kỳ tháng 5, được kết nối trực tuyến đến 114 xã, phường, đặc khu.

Tại phiên họp, Ủy ban nhân dân thành phố đã thống nhất nhiều định hướng linh hoạt, đột phá, thể hiện quyết tâm cao độ nhằm phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) Quý 2/2026 đạt mức 13,25% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, phân tích sâu sát tình hình thực tiễn của đại diện các đơn vị, địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương; đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai ngay các giải pháp trọng tâm trong tháng tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm, người đứng đầu chính quyền thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thể chế hóa và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết này để trình Trung ương.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung thành phố, phấn đấu hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngay trong năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, mục tiêu, nhiệm vụ và khối lượng công việc trong tháng còn lại của quý 2 là rất lớn.

Do đó, các đơn vị, địa phương phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kịch bản tăng trưởng kinh tế và kịch bản giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra trong quý 2 và cả năm 2026.

Theo đó, cần khẩn trương triển khai các thủ tục về quy hoạch, đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư các dự án Khu công nghiệp, dự án nhà ở, Khu kinh tế chuyên biệt.

Tập trung cao cho giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án; quyết liệt giải quyết dứt điểm các công trình tồn đọng, chậm tiến độ và hoàn thành việc xử lý các trụ sở dôi dư theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy ngay trong quý 2/2026.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội và nội chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành chức năng tập trung cao nhất để tổ chức an toàn, nghiêm túc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 và Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.

Đặc biệt, chuẩn bị chu đáo sơ kết 1 năm thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất thành phố Hải Phòng (cũ) với tỉnh Hải Dương.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động triển khai Kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2026, tiếp tục giữ vững ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn.

5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước của Hải Phòng ước đạt trên 97 nghìn tỷ đồng, đạt 50% dự toán Trung ương giao, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, vượt 18,8% so với kịch bản.

Trong số đó, thu nội địa ước đạt 52.600 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu ước đạt 38.600 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2025; vượt 5% so với kịch bản đề ra. Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 77,8 triệu tấn, tăng 11%.

Đặc biệt, thu hút vốn đầu tư nước ngoài bứt phá với 1,97 tỷ USD, tăng 46,7% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 12.856 tỷ đồng.

Hải Phòng cũng đã tổ chức thành công Lễ khởi công, khánh thành 14 dự án, công trình trọng điểm chào mừng các ngày lễ lớn với tổng mức đầu tư gần 25 nghìn tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng...

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố còn những tồn tại, hạn chế như: Có 18 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả nước phố (là 18%); trong đó, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải rất thấp, điển hình như xã Phú Thái (đạt 7,7%); xã Trần Phú (đạt 8%); xã Gia Lộc (đạt 10%); phường Bạch Đằng (đạt 10,5%); xã Nguyên Giáp (đạt 11,3%).

Một số địa phương có tỷ lệ thu ngân sách thấp so với kế hoạch dự toán giao 4 tháng, điển hình: Xã Lạc Phượng đạt 30% kế hoạch; phường Trần Liễu đạt 35% kế hoạch; xã Vĩnh Am đạt 35% kế hoạch; xã Nguyễn Bỉnh Khiêm đạt 39,6% kế hoạch; phường Hải An đạt 59,3% kế hoạch; xã Kim Thành đạt 61,4% kế hoạch...

Người đứng đầu chính quyền thành phố Hải Phòng đề nghị các địa phương, đơn vị nêu trên khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu./.

