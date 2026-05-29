Đón chuyến tàu container LNG đầu tiên kết nối Việt Nam với khu vực bờ đông Mỹ

Cảng Sài Gòn-SSA (SSIT) cho biết, đơn vị vừa đón thành công tàu ZIM MOUNT RAINIER chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng thuộc tuyến dịch vụ ZXB (tuyến dịch vụ vận tải container hàng hải xuyên Thái Bình Dương) do hãng tàu ZIM của Israel khai thác, kết nối trực tiếp giao thương giữa Việt Nam với khu vực Bờ Đông Mỹ.

Đây là cột mốc quan trọng khẳng định năng lực tiếp nhận các tàu container siêu lớn và cam kết thúc đẩy phát triển hàng hải xanh của cảng tại khu vực Cái Mép-Thị Vải.

Tàu ZIM MOUNT RAINIER có chiều dài toàn bộ 366m và sức chở lên đến 15.124 TEUs, nằm trong nhóm các tàu container cỡ lớn hiện đang được khai thác trên các tuyến thương mại quốc tế trọng điểm.

Đặc biệt, tàu được vận hành bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), một trong những giải pháp năng lượng xanh tiên tiến nhất của ngành vận tải biển hiện nay, góp phần đáng kể trong việc giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Tuyến dịch vụ mới ZXB sẽ kết nối trực tiếp dòng hàng tại các quốc gia chiến lược như Singapore-Cái Mép-Hải Phòng-Yantian (Trung Quốc)-Xiamen (Trung Quốc)-Kingston (Jamaica)-Charleston-Savannah-New York-Boston (Mỹ).

Sự hiện diện của tuyến hải trình này góp phần tăng cường khả năng kết nối thương mại giữa Việt Nam với các trung tâm kinh tế và logistics lớn tại châu Á và Bờ Đông nước Mỹ.

Việc cảng SSIT được lựa chọn là một trong những điểm đến trong tuyến dịch vụ này tiếp tục khẳng định năng lực khai thác, vị thế chiến lược cũng như khả năng tiếp nhận các tàu container siêu lớn của cảng trong mạng lưới hàng hải quốc tế.

Theo ông Phan Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh dịch vụ container Quốc tế Cảng Sài Gòn-SSA(SSIT), mối quan hệ hợp tác giữa cảng SSIT và hãng tàu ZIM, được khởi đầu từ năm 2025, ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ.

Toàn cảnh Sài Gòn-SSA tại phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Việc triển khai tuyến dịch vụ ZXB với các chuyến tàu cập cảng thường xuyên tại SSIT đánh dấu một bước tiến quan trọng mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Dấu mốc này diễn ra trong bối cảnh ngành hàng hải đang chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt trên các tuyến thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Việc khai thác thành công tàu container siêu lớn sử dụng nhiên liệu LNG thể hiện cam kết chung của hai đơn vị trong việc thúc đẩy phát triển hàng hải xanh và bền vững tại Việt Nam.

Sáng 29/5, tàu ZIM MOUNT RAINIER đã rời cảng SSIT tiếp tục hành hải trên tuyến dịch vụ ZXB. Cảng SSIT được thành lập năm 2006, là liên doanh giữa SSA Marine (Hoa Kỳ), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và cảng Sài Gòn, tọa lạc tại hạ lưu Cái Mép-Thị Vải, Thành phố Hồ Chí Minh. Cảng SSIT sở hữu 60 ha diện tích bãi, 655 m cầu cảng chính, 435 m cầu cảng sà lan, hệ thống cẩu STS lớn nhất Việt Nam.../.

