Chứng khoán ngày 29/5: VN-Index mất sắc xanh dù cổ phiếu dầu khí khởi sắc

VN-Index giằng co quanh tham chiếu phiên 29/5 với thanh khoản giảm. Điểm sáng thuộc về nhóm dầu khí bứt phá mạnh cuối phiên giúp nâng đỡ thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/5, VN-Index giảm nhẹ 0,18 điểm xuống 1.363,49 điểm. Dòng tiền tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng khi chưa xuất hiện động lực rõ ràng hỗ trợ thị trường.

Thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 18.100 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với phiên trước. Chỉ số liên tục rung lắc quanh mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch.

Diễn biến phiên chiều tích cực hơn so với buổi sáng, tuy nhiên áp lực bán quay trở lại vào cuối phiên khiến VN-Index không giữ được sắc xanh.

Trước đó, chỉ số từng giảm xuống mức thấp nhất trong ngày tại 1.351 điểm, mất hơn 12 điểm trước khi được kéo trở lại nhờ lực cầu tại phiên ATC (phiên giao dịch xác định mức giá đóng cửa).

Trong bối cảnh thị trường thiếu thông tin hỗ trợ, dòng tiền phân hoá mạnh giữa các nhóm ngành. Đáng chú ý, nhóm dầu khí có diễn biến đảo chiều ấn tượng.

Cổ phiếu GAS từ trạng thái giảm giá trong gần toàn bộ phiên sáng đã bật tăng mạnh trong phiên chiều và đóng cửa ở mức giá trần, tăng 6,98%, trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Thanh khoản tại mã này cũng cải thiện đáng kể.

Cùng nhóm dầu khí, BSR và PLX lần lượt tăng 4,39% và 3,93%, trở thành những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong rổ VN30. Một số mã khác như PVD và PVT cũng tăng hơn 1%.

Nhờ lực kéo của nhóm dầu khí, đây trở thành ngành tăng mạnh nhất thị trường sau khi từng chìm trong sắc đỏ vào đầu phiên.Ở chiều ngược lại, nhiều nhóm ngành tiếp tục diễn biến phân hóa.

Rổ VN30 ghi nhận trạng thái cân bằng với 12 mã tăng và 12 mã giảm. Ngoài nhóm dầu khí, một số cổ phiếu nâng đỡ thị trường gồm GVR, ACB, VJC, VNM, TCB và FPT.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup cũng chia thành hai xu hướng. VIC tăng 0,24%, VPL tăng 1,85%, trong khi VHM quay đầu giảm 1,08% sau phiên tăng trần trước đó.

Nhóm ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh với VCB và BID giảm hơn 1%, SSB giảm hơn 3%, trong khi LPB, VIB và VPB cũng đóng cửa trong sắc đỏ.Áp lực bán vẫn chiếm ưu thế trên diện rộng. Sàn HOSE ghi nhận 189 mã giảm giá, chiếm hơn 52% tổng số cổ phiếu giao dịch, trong khi số mã tăng chỉ chiếm khoảng 32%.

Các chỉ số đại diện cho nhóm vốn hoá lớn, vừa và nhỏ đều giảm điểm; trong đó VNMID giảm gần 1%. Thị trường cũng không ghi nhận cổ phiếu nào có giá trị giao dịch vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng hơn 700 tỷ đồng trên HOSE, dù quy mô giao dịch ở cả chiều mua và bán đều giảm so với phiên trước.

Các mã bị bán ròng đáng chú ý gồm CTG, VPB và ACB. Ở chiều ngược lại, MSB tiếp tục được mua ròng phiên thứ ba liên tiếp với giá trị hơn 92 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu THD của Thaiholdings tiếp tục tăng trần phiên thứ năm liên tiếp. Bên cạnh đó, KSF cũng tăng kịch biên độ 9,96%.

Nhờ tác động tích cực từ hai mã này, HNX-Index tăng mạnh 3,28% lên 294,94 điểm, vượt vùng đỉnh gần nhất thiết lập vào tháng 8/2025 và tiệm cận vùng giá giữa năm 2022./.

