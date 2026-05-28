Chứng khoán ngày 28/5: Áp lực bán lan rộng, VN-Index giảm gần 11 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/5 khép lại trong sắc đỏ khi lực bán gia tăng về cuối phiên, kéo VN-Index giảm gần 11 điểm bất chấp nỗ lực nâng đỡ từ cổ phiếu VHM.

Kết phiên, VN-Index trên HOSE dừng ở 1.863,67 điểm, giảm gần 11 điểm so với phiên trước. Trái ngược diễn biến này, HNX-Index vẫn giữ được sắc xanh khi tăng hơn 3 điểm, lên 285,56 điểm.

Áp lực bán lan rộng trên thị trường vào cuối phiên. Toàn thị trường ghi nhận gần 420 mã giảm giá, trong khi số mã tăng chỉ xấp xỉ 250.

Diễn biến tiêu cực xuất hiện ở hầu hết các nhóm ngành chủ chốt. Các nhóm tài chính-ngân hàng, bất động sản, công nghiệp và nguyên vật liệu đồng loạt chìm trong sắc đỏ, tạo sức ép lớn lên chỉ số chung.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng trở thành lực cản chính của VN-Index. Gần như toàn bộ các cổ phiếu nằm trong top 10 tác động tiêu cực mạnh nhất tới chỉ số đều thuộc nhóm này, gồm VCB, TCB, VPB, BID, HDB, CTG, MBB, LPB và ACB.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VHM bất ngờ tăng trần về cuối phiên, đóng góp khoảng 10 điểm tăng cho VN-Index. Tuy nhiên, lực kéo từ một mã vốn hóa lớn là chưa đủ để bù đắp áp lực bán diện rộng, khiến chỉ số không thể quay lại mốc tham chiếu.

Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, dòng tiền tiếp tục cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Giá trị giao dịch toàn thị trường đạt khoảng 21.000 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với phiên trước. Dù vậy, thanh khoản trên sàn HNX trở thành điểm sáng khi tăng hơn 30%.

Về giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng với giá trị gần 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô bán ròng đã phần nào thu hẹp so với các phiên gần đây.

Diễn biến phiên 28/5 cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn đang hiện hữu trên thị trường, đặc biệt khi nhóm ngân hàng - trụ cột của VN-Index đồng loạt suy yếu. Dù xuất hiện điểm sáng từ đà tăng mạnh của VHM và thanh khoản HNX cải thiện, tâm lý thận trọng cùng xu hướng bán ròng của khối ngoại cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự sẵn sàng quay trở lại mạnh mẽ.

Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co, với xu hướng phụ thuộc lớn vào diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và khả năng cải thiện của dòng tiền./.

