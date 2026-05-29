Phố Wall tăng điểm nhờ kỳ vọng Mỹ-Iran gia hạn ngừng bắn

Chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều trong phiên 28/5, với Phố Wall lội ngược dòng thành công nhờ kỳ vọng vào một thỏa thuận gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ và Iran bất chấp những số liệu kinh tế vĩ mô kém khả quan.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, các chỉ số chính khởi đầu khá chậm chạp nhưng đã lấy lại đà tăng vào cuối ngày. Chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích nhẹ 0,1% lên 50.668,97 điểm.

Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,6% lên 7.563,63 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite bứt phá 0,9% lên 26.917,47 điểm.

Trái ngược với đà tăng tại Mỹ, sắc đỏ bao trùm các sàn giao dịch châu Âu. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,8% xuống 10.425,96 điểm. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) lùi 0,3% xuống 25.092,25 điểm, và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 0,2% xuống 8.188,87 điểm.

Tâm lý nhà đầu tư tại Phố Wall được củng cố sau khi có thông tin giới chức đàm phán Mỹ và Iran đã thống nhất được khuôn khổ cho một thỏa thuận gia hạn ngừng bắn kéo dài 60 ngày.

Thỏa thuận này vẫn cần chờ sự phê chuẩn từ Tổng thống Donald Trump. Dù xuất hiện một số diễn biến làm dấy lên rủi ro căng thẳng leo thang, giới chuyên gia đánh giá bất kỳ tín hiệu nào cho thấy tiến trình ngoại giao đang đi đúng hướng đều sẽ được thị trường đón nhận tích cực.

Đáng chú ý, đà thăng hoa của chứng khoán Mỹ diễn ra bất chấp số liệu kinh tế đáng ngại. Bộ Thương mại Mỹ cho biết Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 4/2026, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2023.

Số liệu trên phản ánh rõ nét hệ lụy kinh tế từ cuộc xung đột tại Trung Đông đối với người tiêu dùng Mỹ. Giới phân tích nhận định sự kết hợp giữa lạm phát dai dẳng và tăng trưởng hạ nhiệt làm giảm khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, chốt phiên 28/5, chỉ số VN-Index giảm 10,76 điểm (0,57%) xuống 1.863,67 điểm, HNX Index tăng 3,33 điểm (1,18%) lên 285,56 điểm./.

