Việt Nam lần đầu giữ vai trò Người thảo luận tại phiên rà soát chính sách WTO

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Đại sứ Mai Phan Dũng - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva - ngày 27/5 đã có bài phát biểu với tư cách Người thảo luận tại phiên rà soát chính sách thương mại (TPR) lần thứ 16 của Nhật Bản ở trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo thông lệ, Người thảo luận thường là Đại sứ và được Chủ tịch Cơ quan rà soát chính sách thương mại (TPRB) mời nhờ uy tín cá nhân của Đại sứ tại WTO. Đây là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam được mời làm Người thảo luận tại phiên TPR của một thành viên.

Điều này thể hiện sự tín nhiệm của Chủ tịch TPRB, của Phái đoàn Nhật Bản đối với Việt Nam nói chung, cũng như với cá nhân Đại sứ Mai Phan Dũng nói riêng.

Đây là cơ hội tốt để Việt Nam tiếp tục khẳng định hình ảnh là thành viên có trách nhiệm tại WTO, góp phần củng cố quan hệ song phương tốt đẹp giữa Việt Nam-Nhật Bản.

Các thành viên của Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva tham gia sự kiện. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Việc Đại sứ Việt Nam tham gia với tư cách Người thảo luận cũng là dịp để Phái đoàn Việt Nam đóng góp tích cực vào hoạt động chung của WTO, phát huy tiếng nói của đất nước tại cơ chế đa phương nhằm nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, như định hướng nêu tại Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, phiên họp cũng là cơ hội để các thành viên WTO đánh giá, thảo luận về các điểm mới trong chính sách thương mại của Nhật Bản kể từ phiên rà soát trước được tiến hành vào năm 2023.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Mai Phan Dũng chúc mừng các thành tựu kinh tế nổi bật của Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống thương mại đa phương.

Nhật Bản cũng hội nhập chặt chẽ vào thị trường toàn cầu thông qua thương mại và đầu tư, phản ánh vị thế là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quan trọng.

Hoạt động kinh tế của Nhật Bản được hỗ trợ bởi môi trường kinh doanh thuận lợi, năng lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, hệ thống hạ tầng logistics hiện đại và chất lượng quản trị cao.

Đại sứ Mai Phan Dũng đồng thời đánh giá cao cam kết của Nhật Bản trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại và củng cố hệ thống thương mại đa phương với WTO là nòng cốt.

Nhật Bản là thành viên tích cực và có đóng góp mang tính xây dựng tại WTO trên nhiều lĩnh vực quan trọng như cải cách WTO, cơ chế giải quyết tranh chấp, đàm phán trợ cấp thủy sản… trên cơ sở các nguyên tắc cởi mở, minh bạch, không phân biệt đối xử và bao trùm.

Bên cạnh đó, Nhật Bản tiếp tục cam kết đối với vấn đề thương mại và phát triển thông qua các chương trình Hỗ trợ Thương mại, hỗ trợ các thành viên đang phát triển và kém phát triển nhất nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế.

Đại sứ Mai Phan Dũng cũng nêu một số thách thức đối với nền kinh tế Nhật Bản và đưa ra những câu hỏi về việc thực hiện, triển khai chính sách, cũng như các vấn đề chính mà các thành viên quan tâm liên quan đến chính sách thương mại của Nhật Bản.

Phiên Rà soát Chính sách Thương mại (TPR) lần thứ 16 của Nhật Bản. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Hơn 50 thành viên phát biểu tại phiên rà soát đều đánh giá rằng những phân tích, quan sát sâu sắc, toàn diện của Đại sứ Mai Phan Dũng đã góp phần quan trọng vào việc định hình nội dung thảo luận tại phiên họp.

Phiên rà soát sẽ được tiếp tục vào ngày 29/5. Dự kiến, Đại sứ Mai Phan Dũng sẽ có bài phát biểu bế mạc, đánh giá về các vấn đề được các thành viên nêu ra./.

