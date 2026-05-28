Trung Quốc và Mỹ duy trì liên lạc chặt chẽ về vấn đề thuế quan

Ngày 28/5, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết các nhóm kinh tế và thương mại của nước này và Mỹ sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ về vấn đề thuế quan, xây dựng các thỏa thuận cụ thể và đẩy nhanh triển khai thực hiện càng sớm càng tốt.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Hà Á Đông lưu ý thuế quan lâu nay là một trong những vấn đề then chốt trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Với sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai quốc gia, hai nhóm kinh tế và thương mại đã có nhiều cuộc trao đổi sâu rộng về vấn đề thuế quan và đạt được một số thỏa thuận liên quan.

Hai bên đạt được nhất trí trên nguyên tắc về việc tiến hành thảo luận trong khuôn khổ hội đồng thương mại về một thỏa thuận khung giảm thuế quan đối ứng.

Thỏa thuận này áp dụng đối với các nhóm sản phẩm trị giá từ 30 tỷ USD trở lên của mỗi bên.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này sẵn sàng phối hợp với Mỹ triển khai những đồng thuận quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời có những hành động cụ thể nhằm sớm hiện thực hóa mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng.

Ông Vương Nghị đưa ra phát biểu trên trong cuộc thảo luận với đại diện giới chiến lược và doanh nghiệp Mỹ khi đang ở New York để chủ trì cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông cho rằng quan hệ Trung-Mỹ vượt ra ngoài phạm vi song phương, tác động tới hòa bình toàn cầu và liên quan tới tương lai của nhân loại.

Theo ông, việc thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững là kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế, đồng thời là trách nhiệm mà cả Trung Quốc và Mỹ đều phải thực hiện.

Việc cải thiện quan hệ Trung-Mỹ đòi hỏi hai bên cùng hướng tới mục tiêu, quản lý hiệu quả khác biệt, mở rộng danh mục lĩnh vực hợp tác và thu hẹp danh sách các vấn đề tồn tại./.

