Mỹ tiếp tục không kích tàu nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương

Ngày 27/5, quân đội Mỹ tấn công một tàu bị nghi vận chuyển ma túy ở khu vực phía Đông Thái Bình Dương, khiến 2 người trên tàu thiệt mạng.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết nguồn tin tình báo xác định con tàu đang di chuyển trên các tuyến đường được cho là thường dùng cho hoạt động buôn bán ma túy và “tham gia vào hoạt động vận chuyển ma túy.”

Một video được đăng tải cho thấy con tàu đang trôi trên mặt nước trước khi bị không kích, sau đó là khói và lửa bốc lên từ hiện trường.

Trước đó một ngày, lực lượng Mỹ cũng đã tấn công một tàu bị nghi tương tự, khiến 1 người thiệt mạng trong khi có 2 người sống sót. Phía Mỹ cho biết đã lập tức thông báo cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển để kích hoạt hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Theo thống kê, kể từ tháng 9 năm ngoái, chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào các tàu nghi buôn ma túy đã khiến khoảng gần 200 người thiệt mạng.

Các cuộc không kích này đã gây tranh cãi trong giới lập pháp và chuyên gia luật quân sự tại Mỹ, khi chính quyền chưa công bố bằng chứng chi tiết rằng các tàu bị tấn công thực sự chở ma túy.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chiến dịch đang được tiến hành trong khuôn khổ cuộc chiến chống các băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh, mà Washington coi là nguồn gốc của cuộc khủng hoảng quá liều ma túy gây tử vong tại nhiều cộng đồng ở Mỹ.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc đã bắt đầu một cuộc rà soát nội bộ nhằm đánh giá quy trình lựa chọn mục tiêu trong các chiến dịch này, nhưng không xem xét trực tiếp tính hợp pháp của các cuộc tấn công./.

