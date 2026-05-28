Cựu Tổng thống Hàn Quốc được tuyên vô tội đối với cáo buộc khai man

Tòa án Trung tâm Seoul ngày 28/5 đã tuyên cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vô tội đối với cáo buộc khai man trong phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Han Duck Soo, liên quan tới vụ việc áp đặt thiết quân luật hồi cuối năm 2024.

Tòa án cho rằng không có đủ bằng chứng để kết luận ông Yoon Suk Yeol cố tình đưa ra lời khai sai sự thật trong quá trình xét xử ông Han Duck Soo năm ngoái.

Trước đó, phía công tố cáo buộc cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tạo ấn tượng sai lệch rằng cuộc họp nội các trước thời điểm ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024 là cuộc họp đã được chuẩn bị từ trước, thay vì được tổ chức sau đề xuất của cựu Thủ tướng Han Duck Soo.

Các công tố viên cho rằng lời khai của ông Yoon Suk Yeol có thể ảnh hưởng tới việc xác định trách nhiệm pháp lý của các quan chức cấp cao liên quan đến quyết định áp đặt thiết quân luật - sự kiện từng gây chấn động chính trường Hàn Quốc.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định những phát biểu của ông Yoon Suk Yeol chủ yếu phản ánh cách hiểu và diễn giải cá nhân về diễn biến sự việc, chưa đủ cơ sở để cấu thành hành vi khai man theo quy định pháp luật.

Vụ việc liên quan tới lệnh thiết quân luật ngày 3/12/2024 tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi tại Hàn Quốc. Nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền thời điểm đó đã bị điều tra hoặc đưa ra xét xử với các cáo buộc liên quan đến lạm quyền và nổi loạn.

Giới quan sát nhận định phán quyết mới nhất đối với ông Yoon Suk Yeol có thể ảnh hưởng đáng kể tới tiến trình xét xử các vụ án liên quan trong thời gian tới./.

