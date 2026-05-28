Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật với nhiều khí tài nội địa hiện đại

Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc ngày 28/5 đã tiến hành cuộc tập trận hỏa lực tích hợp, phô diễn nhiều khí tài nội địa hiện đại, trong đó có thiết bị bay không người lái cảm tử và robot, đồng thời thể hiện năng lực tác chiến trên bộ và trên không.

Cuộc tập trận bắn đạn thật được tổ chức tại thao trường Seungjin ở thành phố Pocheon, cách biên giới liên Triều khoảng 25km về phía Nam. Đây là cuộc diễn tập cuối cùng trong chuỗi 3 cuộc tập trận mở cửa cho công chúng theo dõi. Hai hoạt động tương tự diễn ra tuần trước.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận được triển khai theo kịch bản giả định Hàn Quốc bị tấn công.

Trong giai đoạn đầu, lực lượng tham gia sử dụng thiết bị bay không người lái trinh sát và vệ tinh để thu thập dữ liệu mục tiêu. Sau tín hiệu đếm ngược, các xe tăng K2 và pháo tự hành K9A1 khai hỏa vào mục tiêu.

Ở giai đoạn tiếp theo, quân đội Hàn Quốc triển khai hệ thống tác chiến phối hợp có người lái và không người lái nhằm tấn công lực lượng cơ giới của đối phương.

Nhiều thiết bị bay không người lái trinh sát đã thu thập và chia sẻ dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực với trung tâm chỉ huy và kiểm soát sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự kiện này cũng huy động các phương tiện không người lái đa năng và robot nhiều chân để trinh sát các khu vực nguy hiểm mà con người khó tiếp cận.

Trong giai đoạn cuối, binh sỹ trên trực thăng, trong đó có CH-47F Chinook, triển khai hoạt động đổ bộ đường không, trong khi xe tăng K2 và xe chiến đấu bộ binh K21 vừa cơ động vừa bắn mục tiêu.

Năm nay, quân đội Hàn Quốc huy động khoảng 1.400 binh sỹ thuộc 27 đơn vị của lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến, cùng 457 khí tài bao gồm hệ thống rocket phóng loạt Chunmoo, xe tăng K2, pháo tự hành K9A1 và máy bay tiêm kích KF-21 do Hàn Quốc phát triển.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục bảo đảm năng lực làm chủ môi trường tác chiến tương lai bằng cách kết hợp AI và công nghệ tiên tiến với các hệ thống vũ khí hiện có, đồng thời kiên định theo đuổi mục tiêu tự chủ về quốc phòng.

Sự kiện do Bộ trưởng Ahn Gyu Back chủ trì, thu hút hơn 1.900 người tham dự, trong đó có 400 người dân theo dõi./.

