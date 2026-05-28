Nhật Bản thúc đẩy hợp tác an ninh, kinh tế và quốc phòng với Philippines

Ngày 28/5, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Philippines trong các lĩnh vực như an ninh và kinh tế trong bối cảnh tình hình quốc tế đang biến động không ngừng.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và Philippines trong việc hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Bà Takaichi khẳng định Philippines là một trong những đồng minh thân cận nhất của Nhật Bản, với mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên, trong đó có cả lĩnh vực an ninh và kinh tế.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương từ mức Đối tác chiến lược lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng thống Marcos Jr. cho rằng sự nâng cấp này không chỉ phản ánh những tiến bộ mà hai nước đã đạt được trong các lĩnh vực trọng yếu như an ninh, hợp tác hàng hải và quốc phòng, quan hệ đối tác kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng, mà còn thể hiện quan điểm chung về việc duy trì luật pháp quốc tế và phạm vi hợp tác ngày càng mở rộng trong một số lĩnh vực mới nổi quan trọng.

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung, trong đó cam kết tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Theo đó, hai nước sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về Hiệp định chia sẻ thông tin quân sự (GSOMIA) nhằm cho phép chia sẻ các thông tin quân sự mật.

Hai bên cũng nhất trí đẩy nhanh việc Nhật Bản chuyển giao trang thiết bị quốc phòng cho Philippines. Ngoài ra, hai bên nhất trí tiếp tục thảo luận việc xem xét lại Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA) nhằm tăng cường chuỗi cung ứng các khoáng sản và tài nguyên quan trọng khác.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Philippines tới Nhật Bản kể từ năm 2015./.

