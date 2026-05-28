Thị trường tiền điện tử “bốc hơi” 80 tỷ USD do ảnh hưởng căng thẳng Mỹ-Iran

Thị trường tiền điện tử toàn cầu đã mất khoảng 80 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong vòng 24 giờ, sau các cuộc không kích mới của Mỹ nhằm vào Iran vào rạng sáng 28/5, làm dấy lên lo ngại xung đột ở khu vực Trung Đông có thể leo thang trở lại.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới Bitcoin đã giảm hơn 3,5%, xuống khoảng 72.640 USD, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4/2026.

Trong khi đó, đồng Ethereum mất hơn 4% giá trị và rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 2.000 USD, còn khoảng 1.980 USD.

Theo dữ liệu từ nền tảng cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường tiền điện tử Coinglass, làn sóng bán tháo đã kích hoạt gần 1 tỷ USD lệnh thanh lý trên thị trường giao dịch đòn bẩy, làm gia tăng áp lực giảm giá đối với các tài sản số lớn.

Giới đầu tư ngày càng thận trọng trước nguy cơ xung đột Mỹ-Iran kéo dài có thể đẩy lạm phát tăng cao và buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed - ngân hàng trung ương) duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ gia tăng cùng xu hướng đồng USD mạnh lên cũng gây áp lực đối với các tài sản rủi ro như tiền điện tử.

Một yếu tố khác khiến thị trường tiền điện tử suy yếu là dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ.

Từ đầu tháng Năm đến nay, nhà đầu tư đã rút khoảng 1,5 tỷ USD khỏi các quỹ ETF Bitcoin.

Trong khi đó, Quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock ghi nhận phiên rút vốn lớn thứ 2 từ trước tới nay trong ngày 27/5, với khoảng 527,8 triệu USD.

Đối với Ethereum, đà giảm giá mạnh đã khiến khối lượng hợp đồng mở trên thị trường tiền điện tử tương lai Ether tăng lên mức kỷ lục khoảng 16 triệu ETH, phản ánh xu hướng gia tăng đặt cược vào khả năng giá tiếp tục đi xuống.

Thị trường tài chính toàn cầu đã rung lắc mạnh sau khi xuất hiện thông tin quân đội Mỹ tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự Iran, đồng thời bắn hạ 4 thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công của Tehran.

Cùng với thị trường tiền số, giá dầu thế giới cũng tăng mạnh sau các cuộc không kích trên. Dầu WTI có thời điểm vượt 92 USD/thùng, trong khi dầu Brent tiến sát 98 USD/thùng trước khi hạ nhiệt nhẹ vào cuối phiên giao dịch./.

Iran yêu cầu các tàu dầu trả phí qua Hormuz bằng tiền điện tử Iran yêu cầu thanh toán phí 1 USD/thùng dầu đi qua eo biển Hormuz bằng tiền điện tử nhằm đảm bảo các khoản giao dịch không thể bị truy vết hoặc tịch thu do những lệnh trừng phạt.