Iran yêu cầu các tàu dầu trả phí qua Hormuz bằng tiền điện tử

Chính phủ Iran vừa đưa ra yêu cầu các tàu chở dầu phải thanh toán phí quá cảnh qua eo biển Hormuz bằng tiền điện tử nhằm lách các lệnh trừng phạt tài chính từ Mỹ và quốc tế.

Theo tờ Wall Street Journal, phát ngôn viên Hamid Hosseini thuộc Liên đoàn các nhà xuất khẩu dầu khí và hóa dầu Iran ngày 8/4 cho biết nước này đang thu mức thuế 1 USD cho mỗi thùng dầu đối với các tàu đi qua tuyến hàng hải quan trọng này.

Việc yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử nhằm đảm bảo các khoản giao dịch không thể bị truy vết hoặc tịch thu do những lệnh trừng phạt.

Hiện nay, nền kinh tế tiền điện tử của Iran đã đạt quy mô khoảng 7,8 tỷ USD vào năm ngoái, đóng vai trò như một huyết mạch tài chính giúp quốc gia này thực hiện các giao dịch thương mại, mua sắm vũ khí và hàng hóa.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là một trong những đơn vị hoạt động tích cực nhất trên thị trường tiền điện tử Iran, thường xuyên khai thác bitcoin bất chấp nguồn điện khan hiếm của quốc gia.

Theo dữ liệu từ Chainalysis, IRGC và các lực lượng ủy nhiệm hiện chiếm hơn một nửa hoạt động tiền điện tử tại đây.

Bên cạnh bitcoin, Ngân hàng Trung ương Iran cũng đã thu mua ít nhất 507 triệu USD đồng Tether - loại tiền ổn định được bảo chứng bằng USD - để hỗ trợ nội tệ và thanh toán thương mại quốc tế.

Trên thị trường quốc tế, đồng Bitcoin đã tăng lên mức khoảng 72.700 USD/BTC sau khi Tổng thống Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần vào ngày 7/4 với điều kiện Iran mở lại eo biển Hormuz.

Tính đến chiều ngày 9/4, đồng tiền này giao dịch quanh mức 72.128 USD/BTC. Tuy nhiên, tình hình bất ổn đã khiến dòng vốn tháo chạy khỏi các sàn giao dịch nội địa như Nobitex - nơi ghi nhận lượng rút tiền tăng vọt 700% ngay sau các hoạt động quân sự từ Mỹ-Israel.

Các cơ quan quản lý Mỹ cũng đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Iran bằng cách trừng phạt những sàn giao dịch hỗ trợ các giao dịch liên quan đến IRGC./.