Sửa đổi thành phần Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, hàng giả

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Quyết định số 927/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 9/01/2026 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo quốc gia).

Cụ thể, Quyết định số 927/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 48/QĐ-TTg về thành phần Ban Chỉ đạo quốc gia như sau:

"Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ (theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ).

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Các Phó Trưởng ban:

- Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Thứ trưởng Bộ Công an.

4. Các Ủy viên:

- Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng); Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Văn phòng Chính phủ); Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (Bộ Công an); Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính); Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

- Mời Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo."

Đồng thời, Quyết định số 927/QĐ-TTg sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 48/QĐ-TTg về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia, bỏ cụm từ "cơ quan thuộc Chính phủ":

"b) Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả."

Ngoài ra, Quyết định số 927/QĐ-TTg cũng sửa đổi khoản 3 Điều 2 Quyết định số 48/QĐ-TTg về hiệu lực thi hành, bỏ cụm từ "Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ":

"3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này"./.

