Sony ra mắt loạt Bravia mới trước khi khép lại mảng tivi độc lập

Ngày 28/5, tập đoàn Sony đã công bố 2 mẫu tivi cao cấp - nhiều khả năng sẽ là những sản phẩm cuối cùng của hãng trước khi sáp nhập mảng kinh doanh thiết bị rạp chiếu phim gia đình nổi tiếng với TCL Electronics Holdings vào năm tới.

Theo thông báo, Bravia 9 II và Bravia 7 II có giá khởi điểm lần lượt là 660.000 yen (4.150 USD) và 363.000 yen (2.280 USD) với nhiều kích thước khác nhau.

Sony cũng giới thiệu Bravia Theater Trio, một hệ thống loa âm thanh vòm cạnh tranh với Sonos, Samsung Electronics và các nhà sản xuất loa soundbar cao cấp khác. Tất cả các sản phẩm mới của Sony sẽ được giao hàng vào tháng Sáu.

Đầu năm nay, TCL đã đồng ý chi 75,4 tỷ yen (473 triệu USD) để mua 51% cổ phần trong một liên doanh mới nhằm tiếp quản mảng giải trí gia đình của Sony, bao gồm cả dòng tivi Bravia.

Liên doanh này dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 4/2027, sản xuất tivi dưới thương hiệu Sony và Bravia đồng thời tích hợp công nghệ màn hình của TCL.

Tivi Sony từ lâu đã nổi tiếng với công nghệ xử lý hình ảnh độc quyền, thường cho chất lượng hình ảnh tốt hơn so với các sản phẩm cạnh tranh trong việc tái hiện ý đồ sáng tạo ban đầu của nhà làm phim, đến từng chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất.

Tuy nhiên, không rõ liệu yếu tố đặc trưng này có được duy trì hay không, và một số người đam mê xem phim tại nhà có thể bị cám dỗ mua những chiếc tivi mà họ cho là những chiếc tivi Sony đích thực cuối cùng được bán ra thị trường.

Một người phát ngôn của Sony cho biết: “Các công nghệ hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, cùng với triết lý thiết kế của Sony, dự kiến sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho các sản phẩm TV tương lai của công ty hợp nhất. Công ty mới dự định tích hợp những thế mạnh riêng của cả 2 bên một cách hiệu quả nhất.”

Bravia 9 II có giá khởi điểm từ 660.000 yen cho phiên bản 65 inch, nhưng giá có thể lên tới 6.600.000 yen (41.500 USD) cho mẫu khổng lồ 115 inch.

Tivi sở hữu tấm nền LCD với công nghệ mà Sony gọi là “True RGB,” sử dụng các đèn LED đỏ, xanh lá cây và xanh dương nhỏ, được điều khiển riêng lẻ để tạo ra độ tinh khiết màu sắc và độ sáng tốt hơn so với các tivi trước đây của hãng. Góc nhìn cũng ổn định hơn, cho phép người ngồi ở 2 bên vẫn có thể thưởng thức hình ảnh sống động.

Tivi RGB là xu hướng năm nay với các sản phẩm tương tự được cung cấp bởi TCL, Samsung, LG Electronics và các thương hiệu khác như Hisense Group Holdings. Ưu điểm của True RGB thể hiện rõ nhất trong các bài kiểm tra so sánh trực tiếp, nơi màu sắc trở nên rực rỡ và sống động hơn.

Hệ thống mới nhất của Sony cũng giúp Bravia 9 II dễ dàng hiển thị ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh và phòng khách đầy nắng. Ngoài ra, mẫu cao cấp hơn còn có tấm nền chống chói giúp giảm thiểu hiện tượng phản chiếu.

Điểm nhấn thiết kế độc đáo của Bravia 9 II là chân đế “Mirage Stand” với phần trong suốt, tạo cảm giác như TV đang lơ lửng trong không trung.

Giống như các mẫu Bravia gần đây khác, Bravia 9 II chạy hệ điều hành Google TV của Alphabet và cho phép người dùng tương tác với trợ lý trí tuệ nhân tạo Gemini của gã khổng lồ tìm kiếm bằng giọng nói.

Dòng Bravia 7 II giá rẻ hơn bắt đầu từ 50 inch và cao cấp nhất là 1.650.000 yen cho màn hình 98 inch, sử dụng cùng công nghệ True RGB như mẫu cao cấp nhất, nhưng thiếu lớp phủ chống chói và chân đế Mirage.

Hệ thống âm thanh vòm toàn diện mới của Sony kết hợp loa soundbar làm kênh trung tâm với các loa riêng biệt phía trước bên trái và bên phải.

Cách tiếp cận của Sony sẽ mang lại âm trường rộng hơn so với Sonos và các đối thủ cạnh tranh khác, ít phụ thuộc vào công nghệ ảo hóa và đánh lừa thị giác người nghe rằng họ đang nghe âm thanh từ mọi phía./.

