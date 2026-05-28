EU phạt 200 triệu euro với nền tảng thương mại điện tử Temu của Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) ngày 28/5 đã quyết định phạt nền tảng bán lẻ trực tuyến Temu của Trung Quốc 200 triệu euro (khoảng 232 triệu USD) vì cho phép bán các sản phẩm bất hợp pháp, bao gồm đồ chơi nguy hiểm với trẻ em và bộ sạc bị lỗi.

Quyết định này là kết quả của một cuộc điều tra được EU khởi động từ tháng 10/2024.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết người tiêu dùng châu Âu "rất có khả năng" bắt gặp các mặt hàng bất hợp pháp trên Temu, trong khi công ty này đã đánh giá quá thấp tần suất xuất hiện của chúng.

EC nhấn mạnh Temu đã không thường xuyên xác định, phân tích và đánh giá rủi ro hệ thống của việc cung cấp các sản phẩm bất hợp pháp trên nền tảng của mình, cũng như tác hại của chúng đối với người tiêu dùng tại EU.

EU chỉ trích bản đánh giá rủi ro năm 2024 của Temu là "không đạt tiêu chuẩn", dẫn chứng việc phát hiện các đồ chơi trẻ em chứa hóa chất vượt quá giới hạn an toàn hợp pháp, đồ trang sức độc hại và bộ sạc không vượt qua các bài kiểm tra an toàn cơ bản.

Khối này cũng cho rằng Temu đã thất bại trong việc đánh giá đúng thiết kế của nền tảng và cách nó có thể khuếch đại rủi ro phát tán những sản phẩm bất hợp pháp.

Bên cạnh vấn đề trên, EU cũng đang tiếp tục điều tra Temu về các vi phạm tiềm ẩn khác. Chúng bao gồm việc công ty sử dụng các tính năng thiết kế gây nghiện có thể gây hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người dùng, cũng như cách hệ thống của Temu đề xuất nội dung và sản phẩm.

Đây là án phạt thứ hai được áp dụng theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU, sau khoản phạt 120 triệu euro đối với nền tảng X của tỷ phú Elon Musk vào tháng 12/2025.

Theo DSA, các nền tảng kỹ thuật số lớn phải tiến hành đánh giá rủi ro để hiểu rõ những mối nguy hiểm mà họ tạo ra và cách giải quyết chúng.

Với mức doanh thu 61,7 tỷ USD vào năm ngoái, mức phạt tối đa theo DSA (lên tới 6% tổng doanh thu toàn cầu) có thể cao hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, một quan chức EC cho biết, mức phạt 200 triệu euro là tương xứng với vi phạm, do nó liên quan đến một bản đánh giá rủi ro cho một năm với những kết luận đã rõ ràng.

Temu hiện có thời hạn đến ngày 28/8 để nộp phạt và trình bày một kế hoạch hành động cụ thể để khắc phục các vi phạm. Nếu không tuân thủ, nền tảng này sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt định kỳ. Temu cũng có quyền kháng cáo quyết định này lên các tòa án của EU.

Về phía Temu, công ty cho biết, họ không đồng ý với EU và gọi khoản tiền phạt là "không tương xứng." Dù vậy, nền tảng này khẳng định đang xem xét cẩn thận quyết định và đánh giá mọi lựa chọn, đồng thời cho biết đã triển khai các biện pháp bổ sung để tăng cường đánh giá rủi ro và quản trị nền tảng kể từ sau cuộc điều tra./.

