EU dự kiến hoãn áp phạt các công ty dầu khí vi phạm luật khí metan

Các nguồn thạo tin cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ yêu cầu những quốc gia thành viên miễn áp dụng các hình phạt trong vòng 3 năm đối với những công ty dầu khí vi phạm luật phát thải khí metan, nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do chiến sự tại Trung Đông gây ra.

Một dự thảo văn kiện của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết các quốc gia EU không nên áp dụng hình phạt đối với những công ty vi phạm luật khí metan trong các năm 2027, 2028 và 2029, ngoại trừ các trường hợp "gian lận quy mô lớn."

Văn kiện cũng nêu rõ thay đổi này sẽ áp dụng cho những hợp đồng cung cấp dầu khí hiện tại cũng như các hợp đồng được ký kết hoặc gia hạn trước tháng 1/2028.

Nội dung dự thảo chỉ ra rằng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện nay, để tránh tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng đẩy giá lên cao, ảnh hưởng đến người tiêu dùng cùng các doanh nghiệp châu Âu, những quốc gia thành viên không nên áp dụng các hình phạt này.

Dự thảo văn kiện này là một "khuyến nghị" của EC. Đây là một hình thức văn bản pháp lý của EU nhằm hướng dẫn các nước áp dụng luật EU theo một cách thức nhất định, nhưng không có tính chất ràng buộc pháp lý.

Quyết định hoàn áp phạt nói trên sẽ làm giảm tác dụng của chính sách khí hậu đầu tiên trên thế giới do EU ban hành. Chính sách này được thiết kế để kiểm soát tình trạng rò rỉ metan - một loại khí nhà kính mạnh và là nguyên nhân lớn thứ hai gây ra biến đổi khí hậu sau khí thải carbon dioxide (CO2).

Theo luật khí metan của EU, từ tháng 1/2027, khí đốt nhập khẩu phải tuân thủ các quy định về giám sát và xác thực phát thải tương đương với những tiêu chuẩn của châu Âu.

Những công ty không tuân thủ có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 20% doanh thu hàng năm. Hầu hết chính phủ các nước EU hiện vẫn chưa xác nhận cách thức áp dụng các hình phạt để thực thi luật trên.

Chính phủ Mỹ và các tổ chức trong ngành dầu khí cảnh báo rằng luật trên có thể cản trở khả năng đảm bảo nguồn cung nhiên liệu của châu Âu. Ngành công nghiệp cảnh báo rằng nguy cơ phải chịu những khoản tiền phạt lớn sẽ khiến các công ty e ngại trong việc ký kết những thỏa thuận cung cấp khí đốt mới.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump thậm chí còn yêu cầu EU miễn trừ hoàn toàn cho dầu khí của Mỹ khỏi các quy định này trong 10 năm./.

