EU trừng phạt cá nhân, tổ chức Israel liên quan các khu định cư Bờ Tây

Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân Israel liên quan hoạt động bạo lực nhằm vào người dân Palestine tại khu Bờ Tây.

Động thái mới của EU cho thấy liên minh ngày càng quan ngại về chính sách định cư của Israel tại Bờ Tây, trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục kéo dài và áp lực quốc tế liên quan đến vấn đề Palestine ngày càng gia tăng.

Trong thông báo ngày 28/5, Hội đồng EU cho biết danh sách trừng phạt bao gồm 4 thực thể và 3 cá nhân Israel mà EU cho rằng liên quan đến hoạt động bạo lực nhằm vào người Palestine tại Bờ Tây thông qua các hoạt động mở rộng khu định cư, bạo lực và cưỡng ép người Palestine rời bỏ nơi cư trú.

Theo các biện pháp trừng phạt, toàn bộ các cá nhân và thực thể bị đưa vào danh sách sẽ bị phong tỏa tài sản trong phạm vi EU. Ngoài ra, các cá nhân bị trừng phạt còn bị cấm nhập cảnh vào các quốc gia thành viên liên minh.

Bước đi mới nhất cho thấy EU ngày càng quan ngại về tình trạng bạo lực đối với người Palestine tại Bờ Tây. EU cho rằng các khu định cư của Israel vẫn là một trong những trở ngại lớn đối với tiến trình hòa bình Israel-Palestine.

Trước đó, ngày 11/5, các ngoại trưởng EU đã nhất trí thông qua biện pháp trừng phạt mới đối với các tổ chức và cá nhân bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động định cư cực đoan và bạo lực tại khu Bờ Tây do Israel kiểm soát. Khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng phản đối biện pháp này của EU.

Trong một tuyên bố riêng cùng ngày, Hội đồng EU cũng thông báo mở rộng phạm vi trừng phạt liên quan đến Phong trào Hồi giáo Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo ở Palestine (PIJ)-nhóm vũ trang lớn thứ hai ở Dải Gaza sau Hamas./.

