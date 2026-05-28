Thụy Sĩ điều tra vụ tấn công gần ga tàu Zurich theo hướng khủng bố

Giới chức Thụy Sĩ nhận định vụ tấn công bằng dao xảy ra gần thành phố Zurich ngày 28/5 là hành động khủng bố.

Phát biểu với báo giới, ông Mario Fehr - người phụ trách an ninh tại bang Zurich - cho rằng đây là hành động khủng bố.

Chỉ huy cảnh sát Marius Weyermann cũng cho biết hiện trường cho thấy rõ động cơ của vụ tấn công phải được điều tra theo hướng “cực đoan hóa.”

Trước đó, cảnh sát thông báo vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 theo giờ địa phương (tức 13h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam). Có 3 người bị thương trong vụ việc, đều là công dân Thụy Sĩ, và đã được đưa đến bệnh viện.

Nghi phạm đã bị bắt giữ, là một công dân 31 tuổi. Truyền thông địa phương đưa tin đối tượng đã hô lớn "Allahu Akbar!" ("Thượng đế vĩ đại nhất") khi chạy trước nhà ga./.

