Với sự đóng góp kỹ thuật từ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt một chương trình quốc gia mang tính bước ngoặt nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bền vững trong khu vực tư nhân cả nước giai đoạn 2026-2030.



Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, trong bài viết với nhan đề “Việt Nam tiến một bước quan trọng hướng tới phát triển doanh nghiệp bền vững với chương trình quốc gia mới” được đăng tải mới đây trên trang chủ của ILO, cơ quan của Liên hợp quốc đã giới thiệu về Quyết định số 926/QĐ-TTg, ngày 25/5/2026, phê duyệt Chương trình Hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030.

Chương trình này đề ra một khuôn khổ toàn diện nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân có trách nhiệm và bền vững - một khu vực cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường, phù hợp với cam kết của Việt Nam đối với các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và mục tiêu Net Zero vào năm 2050.



ILO cho biết chương trình hướng đến hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trong quá trình chuyển đổi sang các thực tiễn kinh doanh bền vững, đồng thời phát triển ít nhất 20 mô hình kinh doanh bền vững mẫu mực.

Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm xây dựng năng lực, chuyển đổi số và xanh, khung ESG, mô hình kinh tế tuần hoàn, tiếp cận tài chính, đổi mới và quan hệ đối tác công tư vì phát triển bền vững.



Dự án Hệ sinh thái Năng suất vì Việc làm bền vững của ILO, được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Ban Thư ký Nhà nước Thụy Sĩ về các vấn đề Kinh tế (SECO) và Cơ quan Hợp tác phát triển Na Uy (Norad), đã đóng góp các ý kiến kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận và tham vấn chính sách và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong suốt quá trình xây dựng.

Dự án đã thu hút các bộ, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp và đối tác phát triển có liên quan để hỗ trợ các cuộc thảo luận dựa trên bằng chứng và sự phù hợp với các thông lệ tốt quốc tế.

Bà Gulmira Asanbaeva, Trưởng dự án Hệ sinh thái năng suất vì việc làm bền vững của ILO tại Việt Nam, đánh giá: “Chương trình này tạo ra một môi trường thuận lợi mạnh mẽ cho các doanh nghiệp phát triển theo hướng năng suất, toàn diện và có trách nhiệm với môi trường, đồng thời có lợi cho người lao động, doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam nói chung.”



Việc phê duyệt chương trình quốc gia mới phản ánh cam kết của Việt Nam trong việc đưa tính bền vững trở thành trọng tâm trong chương trình phát triển doanh nghiệp và là một bước tiến cụ thể hướng tới tầm nhìn của ILO về một tương lai việc làm không bỏ lại ai phía sau./.

