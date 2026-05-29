Israel leo thang quân sự nghiêm trọng với Hezbollah

Quân đội Israel ngày 29/5 xác nhận đã vượt sông Litani và tiến sâu vào miền Nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các đơn vị thuộc Sư đoàn 36 của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã vượt qua sông Litani và kiểm soát một số vị trí chiến lược ở miền Nam Liban.

Trong chuyến thị sát khu vực biên giới phía Bắc, ông Netanyahu tuyên bố binh sỹ Israel đã tiến tới các khu vực có địa hình khống chế quan trọng nhằm tăng cường sức ép quân sự đối với Hezbollah.

Đây được xem là diễn biến đặc biệt nhạy cảm, bởi sông Litani từ lâu được coi là ranh giới chiến lược tại miền Nam Liban và là vùng đệm an ninh then chốt trong các thỏa thuận liên quan đến Hezbollah sau cuộc chiến Liban năm 2006.

Động thái quân sự mới diễn ra trong bối cảnh giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập từ ngày 17/4 vừa qua.

Trong những ngày gần đây, Hezbollah gia tăng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào miền Bắc Israel, khiến một số binh sỹ Israel thiệt mạng.

Đáp lại, Israel liên tiếp tiến hành không kích và phát lệnh sơ tán quy mô lớn đối với người dân tại ít nhất 7 thị trấn và làng mạc ở miền Nam Liban để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo.

Cũng trong ngày 29/5, giới chức quân sự Israel và Liban đã tiến hành đàm phán tại Lầu Năm Góc ở Washington nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, vòng tiếp xúc lần này nhằm thiết lập “kênh an ninh” giữa quân đội hai nước để củng cố lệnh ngừng bắn hiện nay. Các cuộc thảo luận tiếp theo dự kiến chuyển sang “kênh chính trị," hướng tới một thỏa thuận ổn định lâu dài.

Washington hiện đóng vai trò trung gian chính trong các nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực. Kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập hồi tháng Tư, Mỹ đã tổ chức 3 vòng đàm phán giữa Israel và Liban, đồng thời thúc đẩy các cuộc tiếp xúc với Iran nhằm kéo dài thời gian ngừng bắn và tạo dư địa cho tiến trình ngoại giao rộng hơn ở Trung Đông.

Trong khi đó, Liban tiếp tục cảnh báo về hậu quả ngày càng nghiêm trọng của các đợt không kích do Israel tiến hành đối với các di sản văn hóa của nước này.

Bộ trưởng Văn hóa Liban Ghassan Salame ngày 29/5 cho biết các cuộc tấn công đang đặt nhiều địa điểm lịch sử ở miền Nam Liban vào “tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng,” trong đó có thành cổ Tyre - Di sản Thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

Ông Salame cho biết nhiều vụ đánh bom đã xảy ra gần sát với khu di tích Tyre, trong khi lâu đài Beaufort thời Trung cổ ở Nabatieh bị trúng bom trực tiếp./.

