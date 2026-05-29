Mỹ xác nhận đạt thỏa thuận sơ bộ về gia hạn ngừng bắn với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, song hiện chưa rõ liệu Tổng thống Donald Trump có phê chuẩn thỏa thuận này hay không.

Phan An
Trường Đại học công nghệ Sharif ở thủ đô Tehran, Iran bị phá huỷ sau loạt không kích của lực lượng Mỹ-Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 28/5, một quan chức Mỹ cho biết các nhà đàm phán nước này và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Trước đó cùng ngày, trả lời phỏng vấn của báo giới, Tổng thống Trump cảnh báo một thỏa thuận không đáp ứng các lợi ích cốt lõi của Mỹ có thể trở thành yếu tố dẫn tới việc Washington tái khởi động chiến dịch quân sự chống Iran.

Hiện phía Iran vẫn chưa xác nhận thông tin về thỏa thuận trên./.

(TTXVN/Vietnam+)
CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

