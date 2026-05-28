Đại giáo chủ Iran kêu gọi tăng cường đoàn kết trong nước

Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei ngày 28/5 đã kêu gọi người dân nước này tăng cường đoàn kết và đồng thuận trong bối cảnh đất nước tiếp tục đối mặt sức ép từ bên ngoài.

Trong thông điệp phát trên truyền hình nhà nước nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quốc hội Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei cho rằng đất nước đang chịu sức ép về kinh tế, chính trị và truyền thông. Theo ông, việc duy trì đoàn kết và đồng thuận trong nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh đó, Iran cũng tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn sau khi các lực lượng của Mỹ ngày 25/5 tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những địa điểm mà Washington cho là liên quan tới hoạt động quân sự tại miền Nam Iran và các tàu thuyền xung quanh eo biển Hormuz.

Trong thông điệp mới nhất ngày 28/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhấn mạnh sẽ có phản ứng “kiên quyết” nếu Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Trong bối cảnh nguy cơ xung đột tái bùng phát vẫn hiện hữu, các hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy Iran đang đẩy nhanh quá trình khôi phục các cơ sở tên lửa bị tấn công.

Theo phân tích của kênh truyền hình CNN (Mỹ) dựa trên dữ liệu ảnh vệ tinh từ Airbus Defence and Space, kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Iran và Mỹ có hiệu lực, Tehran đã giải tỏa ít nhất 50 điểm tiếp cận tại 18 cơ sở tên lửa bị đánh phá trong chiến sự.

Hiện, Iran chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại khu vực Vùng Vịnh tiếp tục diễn biến phức tạp sau các vụ tấn công mới. Kuwait ngày 28/5 cho biết nước này đã hứng chịu một vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái mà giới chức Kuwait cho rằng xuất phát từ Iran.

Trong thông báo, Bộ Ngoại giao Kuwait cho rằng đây là “sự leo thang nguy hiểm” và phản đối mạnh mẽ vụ việc. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn thông báo ngày 28/5 của IRGC cho biết cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ của Mỹ tại Kuwait được tiến hành nhằm đáp trả đợt không kích của Mỹ gần sân bay Bandar Abbas ở miền Nam Iran.

Sau tuyên bố của Kuwait, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho rằng vụ phóng tên lửa nhằm vào Kuwait vào đêm muộn 27/5 là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh một phái đoàn cấp cao của Iran đang có mặt tại thủ đô Doha (Qatar) để thảo luận với giới chức nước chủ nhà về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ cũng như việc giải phóng các tài sản bị đóng băng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Phó Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, ông Ali Bagheri Kani, khẳng định Tehran yêu cầu Washington trả lại toàn bộ tài sản bị đóng băng vì đây là “quyền hợp pháp của người dân Iran.”

Trước đó, hãng Tasnim cho biết Iran đang yêu cầu Mỹ giải phóng khoảng 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng trong quá trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Iran, Mỹ và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4 sau khoảng 40 ngày giao tranh. Sau khi thỏa thuận có hiệu lực, các phái đoàn cấp cao của Iran và Mỹ đã tiến hành đàm phán tại Islamabad (Pakistan) trong hai ngày 11-12/4, song chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Trong những tuần gần đây, hai bên được cho là đã trao đổi nhiều đề xuất khác nhau liên quan các điều kiện nhằm chấm dứt xung đột./.

