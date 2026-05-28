Israel tuyên bố vùng chiến sự tại Nam Liban, kêu gọi dân sơ tán lên phía Bắc

Ngày 27/5, quân đội Israel tuyên bố toàn bộ khu vực phía Nam sông Zahrani của Liban, cách biên giới Israel khoảng 40 km, được xem là “vùng chiến sự," đồng thời kêu gọi người dân sơ tán lên phía Bắc trong bối cảnh giao tranh với phong trào Hezbollah tiếp tục leo thang.

Theo quân đội Israel, khu vực bị cảnh báo trải rộng từ sông Zahrani - con sông nằm cách biên giới khoảng 40 km, trở về phía Nam, được xem là mục tiêu tác chiến. Đây là một trong những cảnh báo sơ tán quy mô lớn nhất kể từ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 17/4.

Quân đội Israel kêu gọi cư dân di chuyển về phía Bắc sông Zahrani, đồng thời cảnh báo sẽ “hành động quyết liệt” nhằm vào Hezbollah.

Trước đó, Israel cũng đã ban hành lệnh sơ tán tại thành phố Nabatieh, cùng nhiều khu vực của thành phố ven biển Tyre và vùng lân cận.

Truyền thông Mỹ đưa tin quân đội Israel đã vượt qua sông Litani và tiến gần hơn tới thành phố Nabatieh, trong khi giao tranh cũng gia tăng tại thị trấn Zawtar al-Sharqieh dọc con sông chiến lược này.

Israel đang không kích và tập kích trên diện rộng tại miền Nam và miền Đông Liban.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong 24 giờ qua đã tấn công hơn 150 địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại các khu vực Tyre, Nabatieh ở miền Nam Liban và thung lũng Beqaa ở miền Đông nước này. Các mục tiêu bị tấn công gồm cơ sở quân sự, trung tâm chỉ huy và địa điểm phóng tên lửa.

Tính từ đầu tuần, quân đội Israel cho biết đã tấn công khoảng 550 mục tiêu của Hezbollah trên lãnh thổ Liban.

Ở chiều ngược lại, Hezbollah tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái cài chất nổ nhằm vào các khu vực Rosh HaNikra, Betzet và Shlomi ở miền Bắc Israel, song không gây thương vong.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ mở rộng quy mô các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah trong bối cảnh số vụ tập kích bằng thiết bị bay không người lái của lực lượng này gia tăng.

Theo Bộ Y tế Liban, kể từ tháng 3 đến nay, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 3.213 người thiệt mạng và 9.737 người bị thương. Hơn 1 triệu người tại Liban đã phải rời bỏ nhà cửa, nhiều người đang trú tạm trong trường học hoặc các khu lều trại ở thủ đô Beirut./.

