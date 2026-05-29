Xung đột tại Trung Đông: Thông tin trái chiều về kết quả đàm phán Mỹ-Iran

Hiện có nhiều thông tin trái chiều về kết quả đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột bùng phát từ ngày 28/2 vừa qua.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn một nguồn tin ngoại giao khu vực cho biết các nhà đàm phán của Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục đàm phán và chưa chốt được với nhau về các nội dung cuối cùng.

Trả lời báo Times of Israel, nguồn ngoại giao trên cho rằng thông tin về việc các nhà đàm phán hai bên đã đạt được thỏa thuận "không phản ánh chính xác trạng thái đàm phán hiện nay."

Thực tế là các nhà đàm phán có đạt được một số tiến triển và đang tiến gần tới đồng thuận nhưng hai nước vẫn chưa đưa ra "các câu trả lời cuối cùng," do đó chưa thể khẳng định họ đã chính thức đạt được thỏa thuận hoàn chỉnh.

Tuyên bố trên trái ngược với thông tin trước đó cho rằng các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về Bản ghi nhớ (MOU).

Cụ thể, trang Axios dẫn các nguồn tin cho biết các nhà đàm phán của Mỹ và Iran đã cơ bản hoàn tất nội dung MoU có hiệu lực trong 60 ngày và chỉ còn chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn cuối cùng.

Các diễn biến này cho thấy tiến trình thương lượng Mỹ-Iran đang bước vào giai đoạn then chốt trong bối cảnh các bên trung gian như Qatar, Oman và Pakistan tiếp tục thúc đẩy nỗ lực giảm căng thẳng khu vực.

Một số nguồn tin khu vực thời gian gần đây cho biết các cuộc thảo luận đang tập trung vào một số nội dung chính như khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, gỡ phong tỏa tài sản của Iran, thiết lập cơ chế giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực và lập lộ trình đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân Iran.

Trên thực địa, căng thẳng vẫn chưa hạ nhiệt hoàn toàn. Mỹ gần đây tiếp tục tiến hành các đợt không kích vào miền Nam Iran với lý do “phòng vệ” và bị phía Iran cáo buộc là đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tehran tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn nếu các cuộc tấn công còn tái diễn.

Trong động thái khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 28/5 tuyên bố Washington sẽ chặn các hãng hàng không Iran tiếp cận dịch vụ hạ cánh, tiếp liệu và bán vé khi đàm phán tiếp tục bế tắc.

Thông báo được ông Bessent đưa ra cùng thời điểm Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persian của Iran (PGSA), một tổ chức do Tehran thành lập ngày 5/5 nhằm thu phí quá cảnh đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Theo Bộ trưởng Bessent, Mỹ đã cảnh báo mọi doanh nghiệp và thực thể nhà nước không được thanh toán phí quá cảnh cho Iran hoặc ngụy trang các khoản thanh toán này dưới hình thức viện trợ.

Người đứng đầu ngành tài chính Mỹ nhận định nền kinh tế Iran đang suy yếu nghiêm trọng dưới tác động của chiến dịch gây sức ép do Washington dẫn dắt. Lượng dầu thô Iran vận chuyển trên biển đã xuống mức thấp kỷ lục do tác động của “vòng phong tỏa thép” do Mỹ triển khai tại khu vực.

Phía Washington nhấn mạnh chỉ có kết quả đàm phán “thỏa đáng” mới có thể chấm dứt vòng xoáy suy giảm hiện nay.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải chiến lược, vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu trước khi xung đột bùng phát sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran vào cuối tháng Hai.

Iran hạn chế nghiêm ngặt hoạt động vận tải quốc tế qua eo biển này để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ, khiến thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu biến động mạnh.

Đáp lại, Mỹ phong tỏa hải quân quanh Vịnh Oman từ tháng Tư và tuyên bố sẽ kiểm soát, ngăn chặn các tàu hướng tới các cảng của Iran nhằm gây áp lực kinh tế tối đa cho Tehran./.

Xung đột tại Trung Đông: Mỹ siết trừng phạt Iran, Tehran tấn công trả đũa Iran đã nổ súng cảnh cáo 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không có sự phối hợp với lực lượng an ninh nước này, đáp trả việc Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với cơ quan của Iran.