Ấn Độ: Sập cầu đang xây, 6 công nhân thiệt mạng

Ngày 29/5, ít nhất 6 công nhân đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương sau khi một phần cây cầu đang xây dựng trên sông Betwa, tại huyện Hamirpur, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, bị sập trong bão lớn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h ngày 29/5 tại khu vực giữa hai làng Parsani và Kandaur, thuộc địa bàn đồn cảnh sát Lalpura, cách trung tâm huyện Hamirpur khoảng 25km.

Một số công nhân cho biết họ đang ngủ trên mặt bêtông của công trình thì kết cấu này bất ngờ đổ sập.

Ngay sau vụ việc, giới chức địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Lực lượng Ứng phó thảm họa bang Uttar Pradesh (SDRF) được triển khai để tìm kiếm, cứu nạn và dọn dẹp đống đổ nát.

Ba công nhân bị mắc kẹt dưới một trụ cầu đã được giải cứu và chuyển tới bệnh viện huyện Hamirpur điều trị.

Cảnh sát cho biết công tác rà soát hiện trường vẫn tiếp tục nhằm bảo đảm không còn người mắc kẹt.

Theo lời của Chánh án Abhishek Goyal, công trình do một công ty tư nhân thi công và đã được triển khai trong khoảng 2 năm với các biện pháp an toàn lao động tại công trường.

Trước đó, Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) và chính quyền địa phương đã phát cảnh báo về gió mạnh, bão và mưa lớn trong tối 28/5. Các thông báo cũng được truyền tới các làng để cảnh báo người dân và công nhân về thời tiết xấu.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ việc, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương triển khai cứu hộ, cứu trợ và bảo đảm điều trị đầy đủ cho những người bị thương.

Chính quyền bang thông báo hỗ trợ 500.000 rupee (hơn 5.200 USD) cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và 50.000 rupee cho mỗi người bị thương./.

