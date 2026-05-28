Miss World 2026: Hoa hậu Bảo Ngọc “tăng tốc” trước mùa giải đặc biệt ở Việt Nam

Bảo Ngọc đang tập trung rèn luyện kỹ năng trình diễn, ứng xử, ngoại ngữ, hoàn thiện dự án nhân ái. Cô muốn mang đến cuộc thi hình ảnh đại diện Việt Nam giàu tri thức, hướng đến các giá trị bền vững.

M.Mai
Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri gửi lời chào đến người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam và bày tỏ sự háo hức trước hành trình sắp tới cùng cuộc thi.
Tổ chức Miss World Organization vừa chính thức khởi động hành trình Miss World 2026 sẽ diễn ra tại Việt Nam. Trước đó, Chủ tịch Miss World - bà Julia Morley, cùng đương kim Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri đã có buổi làm việc cùng đại diện đơn vị đăng cai tổ chức và đông đảo hoa hậu, á hậu.

Mùa giải nhân dịp kỷ niệm 75 năm này dự kiến quy tụ hơn 130 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhiều năm qua, Miss World vẫn giữ vững vị thế giữa bối cảnh ngành công nghiệp sắc đẹp toàn cầu thay đổi mạnh mẽ từ ảnh hưởng của mạng xã hội và xu hướng giải trí nhanh là nhờ hệ giá trị khác biệt: đề cao vẻ đẹp gắn liền với trí tuệ, nhân cách và khả năng tạo giá trị tích cực cho cộng đồng.

Ra đời năm 1951 tại Anh bởi nhà sáng lập Eric Morley, Miss World nhanh chóng phát triển từ một sự kiện quảng bá thành đấu trường sắc đẹp quốc tế đầu tiên trên thế giới. Qua hơn 75 năm, cuộc thi hiện quy tụ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sở hữu quy mô truyền thông trải rộng toàn cầu.

Bà Julia Morley chính là người đã đưa tiêu chí “Beauty With A Purpose” (Sắc đẹp vì mục đích cao cả) thành linh hồn của cuộc thi, góp phần phá bỏ quan niệm “bình bông di động” cho các thí sinh bằng việc giúp họ xây dựng và thực hiện các dự án cộng đồng thực tế về y tế, giáo dục, trẻ em tại nhiều quốc gia.

Bà Julia Morley chính là người đã đưa tiêu chí "Beauty With A Purpose" (Sắc đẹp vì mục đích cao cả) thành linh hồn của cuộc thi.

Với mong muốn khẳng định triết lý phát triển bền vững này, Miss World đã đưa ra những quyết định mang tính tiên phong như loại bỏ phần thi bikini, bổ sung các phần thi phụ giàu chiều sâu vào các hoạt động đồng hành cùng cuộc thi như: Dance Of The World, hoạt động thiện nguyện tại nước chủ nhà, dự án tặng sách trẻ em...

Tháng Năm vừa qua, đơn vị giữ bản quyền tổ chức Miss World cùng Hoa hậu Opal Suchata Chuangsri, đại diện tổ chức Miss World đã trao tặng hơn 1.000 đầu sách cho Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này góp phần minh chứng cho mục tiêu hướng tới giáo dục và giá trị nhân văn của cuộc thi.

Đại diện nhan sắc Việt tham gia mùa giải năm nay, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang bước vào giai đoạn nước rút cho hành trình thi quốc tế ngay trên sân nhà. Hiện cô đang tập trung rèn luyện kỹ năng trình diễn, ứng xử, ngoại ngữ, hoàn thiện dự án nhân ái. Người đẹp cho hay cô muốn mang đến cuộc thi hình ảnh một đại diện Việt Nam giàu tri thức, hướng đến các giá trị phát triển bền vững.

Mặc dù Bảo Ngọc có lợi thế “sân nhà” nhưng mặt khác cũng đối diện lực thành tích, bởi kỳ vọng rất lớn từ khán giả. Trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc quốc tế, đại diện chủ nhà luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt hơn các thí sinh khác.

Đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua.

Đáng chú ý, ngoài vai trò thí sinh, Bảo Ngọc hiện còn tham gia công tác tổ chức và vận hành một số cuộc thi sắc đẹp trong nước. Việc tham gia điều hành Miss World Vietnam giúp cô vừa nắm vững tiêu chí và cách vận hành của Miss World vừa có thêm kinh nghiệm làm việc với êkíp quốc tế.

Miss World 2026 dự kiến bắt đầu hành trình từ tháng Tám, đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 5/9, quy tụ 130 đại diện quốc tế tham gia cùng chuỗi hoạt động kéo dài nhiều tuần tại Việt Nam. Sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước đến bạn bè thế giới./.

(Vietnam+)
