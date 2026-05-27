Ca khúc “Swim” của BTS cán mốc 500 triệu lượt nghe trên Spotify

Ngày 27/6, công ty quản lý BigHit Music cho biết ca khúc “Swim” của nhóm nhạc nam Hàn Quốc đình đám BTS đã vượt mốc 500 triệu lượt phát trên nền tảng Spotify, trở thành ca khúc đầu tiên phát hành trong năm nay đạt được thành tích này trên toàn cầu.



“Swim” là ca khúc nằm trong album phòng thu thứ 5 của BTS mang tên “Arirang.”

Bài hát mang màu sắc alternative pop sôi động, truyền tải thông điệp vượt qua thử thách trong cuộc sống. Phần lời được trưởng nhóm RM đồng chắp bút.



Ra mắt hồi tháng 3, album “Arirang” đã lập dấu mốc lịch sử khi trở thành album K-pop đầu tiên giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 trong 3 tuần liên tiếp.

Trong khi đó, “Swim” cũng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đánh dấu ca khúc thứ 7 giữ ngôi vị quán quân của BTS tại thị trường Mỹ.



Theo BigHit Music, toàn bộ các bài hát trong album “Arirang” hiện đều đã vượt 100 triệu lượt nghe trên Spotify. Hai ca khúc “Body to Body” và “Hooligan” đã vượt mốc 200 triệu lượt phát tính đến tháng này.



Trước đó, BTS đã giành 3 giải thưởng tại American Music Awards diễn ra ở Las Vegas của Mỹ vào ngày 26/5, trong đó có hạng mục quan trọng “Nghệ sỹ của năm.”

Trong bài phát biểu nhận giải, các thành viên BTS cho biết họ hy vọng âm nhạc của nhóm sẽ tiếp thêm động lực để người nghe “tiếp tục tiến về phía trước” trong mọi hoàn cảnh./.

