Văn hóa

Hoa hậu Tiểu Vy gây bất ngờ với tạo hình gai góc và sắc lạnh trong dự án mới

Hoa hậu Trần Tiểu Vy cho thấy diễn xuất biến hóa với vai nữ chính trong phim điện ảnh “Ốc mượn hồn.” Trong phim, Tiểu Vy cùng lúc thể hiện hai nhân vật với tính cách hoàn toàn trái ngược.

M.Mai
Hoa hậu Tiểu Vy gây bất ngờ với tạo hình gai góc và sắc lạnh trong dự án mới

Dự án lần này đánh dấu vai nữ chính thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất của Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Cô đóng cùng dàn diễn viên Quốc Trường, Anh Phạm, Yên Đan…

Trong Ốc mượn hồn, Tiểu Vy vào vai Ngọc, có mối quan hệ phức tạp với Quân (Quốc Trường), người vợ tên An (Yên Đan) cũng như cô “tiểu tam” Quỳnh (Anh Phạm). Sau khi gặp biến cố và mất tích trên biển, linh hồn của An nhập vào thân xác Ngọc, mở ra chuỗi diễn biến đầy bí ẩn và kịch tính xoay quanh các nhân vật.

Trong phim, Tiểu Vy cùng lúc thể hiện hai nhân vật với tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu Ngọc mang vẻ ngây thơ, trong trẻo thì An sắc sảo, nhiều toan tính và ẩn chứa những bí mật khó đoán. Việc chuyển đổi tâm lý nhân vật giữa hai vai diễn được xem là thử thách với cô.

Người đẹp cho biết cô đã tích cực làm việc cùng đạo diễn bởi quá trình quay đòi hỏi phải thay đổi trạng thái liên tục từ ánh mắt, biểu cảm cũng như cách thoại để tạo sự khác biệt rõ ràng giữa hai nhân vật Ngọc và An.

Tôi nghĩ đây là vai diễn giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nó buộc tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn, học cách đào sâu tâm lý nhân vật thay vì chỉ thể hiện cảm xúc bề ngoài,” Tiểu Vy chia sẻ.

﻿tieuvy0023.jpg
tieuvy0003.jpg﻿﻿
tieuvy0004.jpg﻿
tieuvy0012.jpg
Nhan sắc ngày càng rạng rỡ của Hoa hậu Tiểu Vy. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với dự án lần này, Tiểu Vy có nhiều cảnh ấn tượng bên bạn diễn, như cảnh đánh ghen hay những màn đối đầu căng thẳng với nhân vật do Anh Phạm đảm nhận. Đó đều là đất diễn cho Tiểu Vy lột tả khía cạnh gai góc, sắc sảo trong diễn xuất. Phân đoạn bị thầy pháp do Anh Đức thủ vai thực hiện nghi thức trục vong cũng là một trong những cảnh quay đáng nhớ với cô.

Ngoài những trường đoạn nặng tâm lý, nàng hậu còn có nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nam chính Quốc Trường. Đáng chú ý là cảnh hôn dưới hồ bơi khiến cả hai phải ngâm mình dưới nước hàng giờ để tập luyện. Các phân đoạn tương tác giữa Tiểu Vy và Quốc Trường được xây dựng theo hướng vừa lãng mạn vừa ẩn chứa nhiều bí mật.

Ốc mượn hồn, Tiểu Vy cho biết cô diễn xuất với gương mặt mộc hoàn toàn để mang đến cảm giác chân thực nhất, như cảnh trong bệnh viện. Người đẹp tiết lộ ngay cả khi môi vẫn còn chút sắc hồng tự nhiên, đạo diễn cũng yêu cầu phủ thêm phấn nhằm tạo vẻ nhợt nhạt, thiếu sức sống đúng với hoàn cảnh và tâm lý nhân vật.

Bộ phim sẽ có suất chiếu đặc biệt vào các ngày 29, 30 và 31/5/2026, trước khi bộ phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 5/6./.

tieuvy0068.jpg
"Hội chị em" chúc mừng dự án mới của Tiểu Vy.
(Vietnam+)
#Hoa hậu Tiểu Vy diễn xuất biến hóa #Vai nữ chính trong phim điện ảnh #Nhân vật đối lập Ngọc và An #Thử thách chuyển đổi tâm lý nhân vật #Diễn xuất chân thực gương mặt mộc #Cảnh quay đánh ghen và đối đầu căng thẳng #Các cảnh tâm lý nặng và tình cảm #Tương tác lãng mạn và bí mật giữa nhân vật #Dự án phim 'Ốc mượn hồn' và suất chiếu đặc biệt #Khám phá vai diễn trưởng thành của Hoa hậu
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

TTXVN thông tin toàn diện, đa dạng về World Cup 2026. (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

TTXVN thông tin toàn diện, đa dạng về World Cup 2026

Thông tấn xã Việt Nam đã xây dựng một kế hoạch thông tin toàn diện, đa dạng về loại hình, ngôn ngữ về Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 để cung cấp cho hệ thống báo chí, công chúng trong, ngoài nước.