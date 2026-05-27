Hoa hậu Tiểu Vy gây bất ngờ với tạo hình gai góc và sắc lạnh trong dự án mới

Dự án lần này đánh dấu vai nữ chính thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất của Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Cô đóng cùng dàn diễn viên Quốc Trường, Anh Phạm, Yên Đan…

Trong “Ốc mượn hồn,” Tiểu Vy vào vai Ngọc, có mối quan hệ phức tạp với Quân (Quốc Trường), người vợ tên An (Yên Đan) cũng như cô “tiểu tam” Quỳnh (Anh Phạm). Sau khi gặp biến cố và mất tích trên biển, linh hồn của An nhập vào thân xác Ngọc, mở ra chuỗi diễn biến đầy bí ẩn và kịch tính xoay quanh các nhân vật.

Trong phim, Tiểu Vy cùng lúc thể hiện hai nhân vật với tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu Ngọc mang vẻ ngây thơ, trong trẻo thì An sắc sảo, nhiều toan tính và ẩn chứa những bí mật khó đoán. Việc chuyển đổi tâm lý nhân vật giữa hai vai diễn được xem là thử thách với cô.

Người đẹp cho biết cô đã tích cực làm việc cùng đạo diễn bởi quá trình quay đòi hỏi phải thay đổi trạng thái liên tục từ ánh mắt, biểu cảm cũng như cách thoại để tạo sự khác biệt rõ ràng giữa hai nhân vật Ngọc và An.

“Tôi nghĩ đây là vai diễn giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nó buộc tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn, học cách đào sâu tâm lý nhân vật thay vì chỉ thể hiện cảm xúc bề ngoài,” Tiểu Vy chia sẻ.

﻿ ﻿﻿ ﻿ Nhan sắc ngày càng rạng rỡ của Hoa hậu Tiểu Vy. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với dự án lần này, Tiểu Vy có nhiều cảnh ấn tượng bên bạn diễn, như cảnh đánh ghen hay những màn đối đầu căng thẳng với nhân vật do Anh Phạm đảm nhận. Đó đều là đất diễn cho Tiểu Vy lột tả khía cạnh gai góc, sắc sảo trong diễn xuất. Phân đoạn bị thầy pháp do Anh Đức thủ vai thực hiện nghi thức trục vong cũng là một trong những cảnh quay đáng nhớ với cô.

Ngoài những trường đoạn nặng tâm lý, nàng hậu còn có nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nam chính Quốc Trường. Đáng chú ý là cảnh hôn dưới hồ bơi khiến cả hai phải ngâm mình dưới nước hàng giờ để tập luyện. Các phân đoạn tương tác giữa Tiểu Vy và Quốc Trường được xây dựng theo hướng vừa lãng mạn vừa ẩn chứa nhiều bí mật.

Ở “Ốc mượn hồn,” Tiểu Vy cho biết cô diễn xuất với gương mặt mộc hoàn toàn để mang đến cảm giác chân thực nhất, như cảnh trong bệnh viện. Người đẹp tiết lộ ngay cả khi môi vẫn còn chút sắc hồng tự nhiên, đạo diễn cũng yêu cầu phủ thêm phấn nhằm tạo vẻ nhợt nhạt, thiếu sức sống đúng với hoàn cảnh và tâm lý nhân vật.

Bộ phim sẽ có suất chiếu đặc biệt vào các ngày 29, 30 và 31/5/2026, trước khi bộ phim chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 5/6./.

"Hội chị em" chúc mừng dự án mới của Tiểu Vy.

Tiểu Vy: "Những điều nhỏ, nếu làm bằng cả trái tim, vẫn có thể chạm đến ai đó Trần Tiểu Vy được biết đến là nàng hậu sở hữu nhan sắc với gương mặt “tỉ lệ vàng.” Sự kết hợp giữa phong cách thanh lịch và khí chất cá nhân giúp Hoa hậu tạo nên dấu ấn riêng trong từng khung hình.