Chiếu miễn phí Pippi Tất dài và phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam

​Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Viện Phim Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức chương trình Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam-Thụy Điển. Tuần phim kéo dài từ ngày 1 đến 5/6/2026 tại Rạp Ngọc Khánh (số 523 Kim Mã, Hà Nội).

Hoạt động chiếu phim nhằm giới thiệu tới khán giả nhỏ tuổi những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của hai quốc gia, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa thông qua môn nghệ thuật thứ bảy.

Chương trình sẽ trình chiếu tổng cộng 14 phim gồm 3 phim truyện thiếu nhi của Thụy Điển và 11 phim hoạt hình Việt Nam. Các bộ phim được lựa chọn đều mang màu sắc nhân văn, giàu tính giáo dục và khơi gợi trí tưởng tượng cho trẻ em.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 1/6 với phần giao lưu văn nghệ, tiệc nhẹ và chiếu hai bộ phim mở màn gồm phim hoạt hình Việt Nam “Đáng đời thằng cáo” của đạo diễn Lê Minh Hiền - phim hoạt hình đầu tiên của Việt Nam và bộ phim truyện nổi tiếng “Pippi tất dài” của đạo diễn Olle Hellbom - một trong những tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng nhất từ Thụy Điển.

Trong các ngày tiếp theo, khán giả nhỏ tuổi sẽ được thưởng thức nhiều tác phẩm hoạt hình Việt Nam kinh điển như “Mèo con,” “Con sáo biết nói,” “Chuyện ông Gióng” của Nghệ sỹ Nhân dân Ngô Mạnh Lân; cùng các phim mới sản xuất năm 2024 như “Chiếc lông gà hư hỏng,” “Hàng xóm láng giềng,” “Ngọn đèn ấm áp.”

Điểm nhấn của tuần phim còn có hai tác phẩm điện ảnh thiếu nhi nổi tiếng của Thụy Điển là “Ronja - Con gái tên tướng cướp” và “Anh em nhà sư tử,” được chuyển thể từ sáng tác của nhà văn thiếu nhi lừng danh Astrid Lindgren.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim, chương trình còn tổ chức giới thiệu sách và các trò chơi đố vui xoay quanh nhân vật nổi tiếng Pippi Longstocking - Pippi Tất dài nhằm tạo sân chơi văn hóa bổ ích cho các em nhỏ.

Trong khuôn khổ chương trình, Nhà xuất bản Kim Đồng cũng giới thiệu ấn bản tiếng Việt bộ truyện tranh về cô bé Pippi gồm bốn tập, đồng thời tổ chức minigame dành cho thiếu nhi.

Khán giả có thể bà Nguyễn Thị Hồng Yến, cán bộ Viện Phim Việt Nam qua số điện thoại 0913208558 để nhận vé.

