Hoa hậu Tiểu Vy nổi bật giữa cuộc gặp gỡ với dàn sao quốc tế

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy vừa có chuyến công du tới Bangkok (Thái Lan) tham dự sự kiện thời trang của thương hiệu Tommy Hilfiger. Tại sự kiện, Tiểu Vy có cơ hội giao lưu cùng nhiều ngôi sao thế giới.

Sự kiện lần này quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng. Theo đó, người đẹp sinh năm 2000 có cơ hội gặp gỡ nhiều ngôi sao đình đám như: Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray; MC nổi tiếng Indonesia Eliza Rahajeng; diễn viên Hàn Quốc Jung Hae In - ngôi sao đình đám được đông đảo khán giả châu Á yêu mến; dàn nam diễn viên Naravit Lertratkosum (Pond), Phuwin Tangsakyuen (Phuwin), Norawit Titicharoenrak (Gemini), Nattawat Jirochtikul (Fourth) - những gương mặt trẻ được yêu thích tại Thái Lan, cùng nhiều nhân vật nổi bật khác trong giới giải trí và thời trang.

Tiểu Vy nổi bật giữa cuộc hội ngộ dàn nghệ sỹ nhờ phong cách trẻ trung và cuốn hút. Sự thân thiện, gần gũi và chuyên nghiệp của Hoa hậu Tiểu Vy giúp cô ghi điểm, để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ tại sự kiện, Hoa hậu Tiểu Vy bày tỏ niềm háo hức khi có dịp gặp gỡ tài tử Hàn Quốc Jung Hae In, đồng thời ấn tượng với phong thái điềm đạm, thân thiện của nam diễn viên. Cô xem đây là một trong những trải nghiệm thú vị của chuyến đi.

Hoa hậu Tiểu Vy cùng Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray và Alizabeth Rahajeng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, khoảnh khắc hội ngộ cùng Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray cũng để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Tiểu Vy chia sẻ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp rạng rỡ, phong thái tự tin của Catriona - người đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ trẻ trên toàn cầu.

Sau gần 7 năm sau đăng quang, Tiểu Vy ngày càng chứng minh sự trưởng thành về hình ảnh, phong cách và dấu ấn cá nhân. Không chỉ gắn liền với danh xưng Hoa hậu Việt Nam 2018 và thành tích top 30 Miss World 2018, cô còn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang trong và ngoài nước đồng hành.

Tiểu Vy cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng, lan tỏa hình ảnh một hoa hậu giàu lòng nhân ái.

Hoa hậu Tiểu Vy cùng tài tử Hàn Quốc Jung Hae In. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tiểu Vy cùng dàn Kols Thái Lan. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

(Ảnh: CTV/Vietnam+)

(Ảnh: CTV/Vietnam+)

