Miss World Malaysia thích thú trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Việt Nam

Miss World Malaysia Taanusiya Chetty vừa có chuyến bay đến Thành phố Hồ Chí Minh nhằm chuẩn bị cho cuộc thi Miss World 2026 sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 8/2026. Thông tin được đăng tải trên website chính thức của tổ chức Hoa hậu Thế giới.

Theo đó, trong thời gian ở Việt Nam, người đẹp Malaysia sẽ có hành trình trải nghiệm văn hóa bản địa, ẩm thực và nhịp sống sôi động của Thành phố mang tên Bác. Cô cho biết ấn tượng trước với sự thân thiện của con người và nét duyên dáng của đất nước chủ nhà.

Đặc biệt, Taanusiya Chetty rất tinh tế khi chọn diện áo dài truyền thống Việt Nam khi ghé thăm Bưu điện Trung tâm Thành phố - công trình lịch sử nổi tiếng với kiến trúc Pháp. Cô bày tỏ sự thích thú trước vẻ đẹp kiến trúc cũng như ý nghĩa văn hóa của điểm đến này.

Taanusiya Chetty chia sẻ cô rất háo hức được gặp gỡ các người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự đoán về kết quả Miss World 2026, hai chuyên trang sắc đẹp Queen Crown News và Missologo Universal vừa công bố bảng xếp hạng, trong đó, người đẹp Lê Nguyễn Bảo Ngọc được dự đoán giành vương miện.

Queen Crown News dự đoán Bảo Ngọc đăng quang Hoa hậu Thế giới. Top 3 của bảng dự đoán này còn có các đại diện đến từ Chile và Hungary.

Trong khi đó, chuyên trang sắc đẹp Missologo Universal xếp Bảo Ngọc ở vị trí thứ 5. Top 5 bảng dự đoán là các đại diện đến từ Bolivia, Hungary, Ấn Độ, Botswana và Việt Nam.

Trước đó, các chuyên trang sắc đẹp Magnarubi và Beauty Pageants lần lượt dự đoán Bảo Ngọc đứng vị trí thứ 12 và thứ 10.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng đăng quang Miss Intercontinental 2022. Cô từng giữ vai trò giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025. Trước đó, người đẹp từng giành ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020./.

Chủ tịch Tổ chức Miss World Julia Morley công bố cuộc thi năm nay sẽ diễn ra từ ngày 9/8-5/9, tại Việt Nam. Dự kiến đêm chung kết ngày 5/9. Cuộc thi này đề cao thông điệp sắc đẹp vì mục đích cao cả. Người đẹp đoạt vương miện thường tham gia nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo vì lợi ích cộng đồng, xã hội. Đương kim hoa hậu là Opal Suchata đến từ Thái Lan.

