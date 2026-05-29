Dịch Ebola: Cộng hòa Dân chủ Congo ghi nhận ca hồi phục đầu tiên

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng WHO cũng ghi nhận một tín hiệu tích cực.

WHO ngày 29/5 thông báo ca bệnh Ebola đầu tiên được xác nhận khỏi bệnh trong đợt bùng phát đang diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo chuyên gia Anais Legand của WHO, chính quyền nước này ngày 27/5 cho biết một bệnh nhân đã hồi phục, được xuất viện và trở về cộng đồng, đánh dấu trường hợp khỏi bệnh đầu tiên trong đợt dịch này.

Để hỗ trợ ứng phó với đợt bùng phát bệnh Ebola, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến thủ đô Kinshasa của CHDC Congo vào tối 28/5 theo giờ địa phương.

Theo dự kiến, người đứng đầu WHO sẽ có cuộc gặp với giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 29/5, trước khi đến tâm điểm của đợt dịch hiện nay là tỉnh Ituri ở phía Đông Bắc nước này để thị sát và chỉ đạo.

Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị dành riêng cho chủng virus Bundibugyo - một biến thể hiếm gặp của virus Ebola đang gây ra đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Ngày 28/5, WHO cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng virus nói trên.

Trong lúc chờ các thử nghiệm, WHO nhấn mạnh ưu tiên hiện nay vẫn là ngăn chặn lây lan dịch Ebola bằng các biện pháp truyền thống như giám sát dịch bệnh, xét nghiệm nhanh, truy vết tiếp xúc, cách ly điều trị, kiểm soát lây nhiễm và mai táng an toàn./.

WHO đề xuất thử nghiệm vaccine và thuốc điều trị Ebola mới Các nhóm chuyên gia đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm ứng phó với chủng Ebola Bundibugyo, biến thể chưa có vaccine và phác đồ điều trị đặc hiệu. ​

​