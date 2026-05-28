Lo ngại dịch Ebola, Uganda đóng cửa biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo

Diễn biến dịch Ebola tại châu Phi đang làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế.

Ngày 28/5, Uganda quyết định “đóng cửa biên giới ngay lập tức” với Cộng hòa Dân chủ Congo nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan, dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không khuyến khích áp dụng biện pháp này.

Giới chức Uganda cho biết quyết định được đưa ra sau khi một số nhân viên y tế nước này nhiễm virus từ các bệnh nhân vượt biên từ Cộng hòa Dân chủ Congo trước thời điểm đợt bùng phát được công bố ngày 15/5.

Hoạt động qua lại biên giới chỉ được phép trong các trường hợp khẩn cấp như phục vụ công tác chống dịch, vận chuyển hàng hóa hoặc vì lý do an ninh.

WHO cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu vực đang ở mức cao, song cho rằng việc đóng cửa biên giới có thể khiến người dân và hàng hóa chuyển sang đi qua các tuyến đường không chính thức, từ đó làm tăng nguy cơ phát tán dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát.

Theo số liệu WHO công bố ngày 24/5, hiện các cơ quan y tế đã ghi nhận hơn 1.000 ca nghi nhiễm và xác nhận mắc Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Trong số đó, Cộng hòa Dân chủ Congo có 906 ca nghi nhiễm, Uganda ghi nhận 12 trường hợp. Tổng số ca tử vong liên quan đến dịch bệnh hiện là 224 người, chủ yếu tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

WHO cho biết đợt bùng phát lần này liên quan đến chủng Ebola Bundibugyo - một chủng hiếm hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt.

Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong hiện dưới 25%, thấp hơn đáng kể so với nhiều đợt bùng phát Ebola trước đây tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo WHO, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời đang góp phần cải thiện tỷ lệ sống sót của bệnh nhân. Dù vậy, công tác kiểm soát dịch tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn gặp nhiều khó khăn do xung đột vũ trang kéo dài, cơ sở hạ tầng yếu kém và tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế bảo hộ./.

