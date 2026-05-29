Mỹ dự định lập trung tâm ngăn dịch Ebola tại Uganda

Uganda đang nổi lên như một trung tâm trọng yếu trong chiến lược ứng phó Ebola mới của Mỹ tại châu Phi, giữa lúc dịch bệnh tiếp tục lan rộng tại khu vực Trung Phi và làm dấy lên lo ngại toàn cầu.

Theo giới chức y tế Uganda, Washington đã đề nghị Kampala thảo luận về khả năng xây dựng cơ sở điều trị Ebola dành cho công dân Mỹ ngay tại châu Phi, thay vì đưa bệnh nhân về Mỹ như trong các đợt bùng phát trước đây.

Động thái này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của Mỹ đối với các cuộc khủng hoảng y tế xuyên biên giới.

Bà Diana Atwine, Thư ký thường trực Bộ Y tế Uganda, cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến trên nhờ sở hữu đội ngũ chuyên môn, hệ thống phòng xét nghiệm và cơ sở điều trị Ebola đã được xây dựng qua nhiều năm chống dịch.

Uganda từ lâu được xem là một trong những quốc gia châu Phi có kinh nghiệm nhất trong kiểm soát Ebola, với nhiều lần ứng phó thành công các đợt bùng phát trước đây.

Kế hoạch của Mỹ được triển khai trong bối cảnh dịch Ebola chủng Bundibugyo - hiện chưa có vaccine đặc hiệu được phê duyệt - đang lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng mức cảnh báo lên tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế.

Trước Uganda, Kenya cũng được Washington cân nhắc trở thành địa điểm xây dựng trung tâm cách ly và điều trị dành cho công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm Ebola.

Chính quyền Mỹ đồng thời siết kiểm soát nhập cảnh với người đến từ DRC, Uganda và Nam Sudan, tăng cường sàng lọc tại sân bay và triển khai thêm nhân viên y tế tới khu vực.

Giới chuyên gia nhận định chiến lược “điều trị ngoài lãnh thổ Mỹ” phản ánh nỗ lực của Washington nhằm ngăn dịch xâm nhập nội địa, đồng thời củng cố mạng lưới ứng phó y tế tại châu Phi - nơi đang trở thành tuyến đầu trong cuộc chiến chống các dịch bệnh nguy hiểm toàn cầu./.

