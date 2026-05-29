Vụ nổ nhà máy giấy ở Mỹ: 8 người đã thiệt mạng, vẫn còn người mất tích

Ngày 28/5, giới chức địa phương cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ bồn chứa hóa chất tại nhà máy sản xuất giấy Nippon Dynawave Packaging ở thành phố Longview thuộc bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ, đã tăng lên 8 người và 3 người khác vẫn đang mất tích hoặc có thể đã tử vong.

Trước đó, ngày 26/5, bồn chứa hàng chục nghìn lít hóa chất ăn mòn mạnh trong nhà máy của công ty bao bì Nippon Dynawave Packaging đã phát nổ khiến lực lượng chức năng phải triển khai một chiến dịch ứng phó quy mô lớn.

Hóa chất gọi là “dung dịch trắng" được sử dụng để phân hủy gỗ và sản xuất giấy xi măng, loại giấy được sử dụng trong bao bì, túi mua sắm và các sản phẩm khác.

Trưởng lực lượng cứu hộ thành phố Longview, ông Brad Hannig cho biết lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn lại trong môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm.

Trong khi đó, giới chức địa phương trấn an người dân rằng nguồn nước uống và không khí xung quanh khu vực xảy ra sự cố không bị ô nhiễm.

Nippon Dynawave Packaging là công ty con của Tập đoàn Giấy Nippon (Nhật Bản). Mỗi năm, công ty này sản xuất 8 tỷ sản phẩm bao bì sử dụng một lần, cung cấp cho các khách hàng tại Bắc Mỹ, châu Á và trên toàn thế giới./.

