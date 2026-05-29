Nhật Bản: Máy bay chở 226 hành khách hạ cánh khẩn cấp

Bùi Hà
Máy bay của hãng hàng không Japan Airlines. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 29/5, một máy bay chở khách của hãng hàng không Japan Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Narita ở tỉnh Chiba, Nhật Bản do nghi ngờ gặp sự cố về lốp.

Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản, chuyến bay mang số hiệu JA-645 của Japan Airlines, cất cánh từ sân bay Haneda vào 10h ngày 29/5 (theo giờ địa phương, tức 8h theo giờ Việt Nam) đến sân bay Kagoshima, đã yêu cầu hạ cánh khẩn cấp do nghi ngờ trục trặc ở lốp máy bay.

Máy bay này sau đó đã phải đổi điểm đến và hạ cánh xuống sân bay Narita sau đó 2 giờ. Trên máy bay có tổng cộng 226 người, gồm 218 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Nhà chức trách cho biết không ai bị thương trong sự cố này.

Trong khi đó, tại sân bay Haneda, có thông tin cho rằng đã tìm thấy mảnh vỡ lốp máy bay trên đường băng mà chiếc máy bay trên cất cánh. Ban quản lý sân bay Haneda đã cho đóng cửa đường băng này để tìm hiểu nguyên nhân sự cố./.

(TTXVN/Vietnam+)
