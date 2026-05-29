World Cup 2026: Robot hình người trình diễn kỹ thuật đá bóng chuyên nghiệp

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 29/5, trong chiến dịch quảng bá hướng tới World Cup 2026, công ty robot Boston Dynamics thuộc tập đoàn Hyundai Motor Group đã công bố loạt video ghi lại quá trình học chơi bóng đá của robot hình người Atlas.

Động thái này lập tức thu hút sự chú ý khi Atlas “ phô diễn” các kỹ thuật đá bóng phức tạp giống cầu thủ chuyên nghiệp.

Từ ngày 25-29/5, Hyundai-đối tác chính thức của FIFA World Cup-đã lần lượt đăng tải 4 video quảng bá robot hình người Atlas trên kênh YouTube chính thức. Chỉ trong vòng 5 ngày, các video đã vượt mốc 33 triệu lượt xem cộng dồn.

Các video cho thấy Atlas từng bước học kỹ năng bóng đá từ các động tác cơ bản như chuyền bóng, sút bóng cho tới những kỹ thuật có độ khó cao. Đáng chú ý, trong video cuối cùng được công bố ngày 29/5, Atlas còn thể hiện phiên bản động tác nâng cấp mang tên “ghost rabona kick.”

Robot thực hiện thêm động tác “đánh lừa” đối thủ trước khi sút bóng bằng cách tiếp cận như thể chuẩn bị dứt điểm bằng chân phải, sau đó đưa chân này lướt qua quả bóng để đánh lạc hướng hậu vệ rồi bất ngờ tung cú sút bằng chân trái. Với động tác này, Atlas khiến nhiều người liên tưởng tới kỹ thuật cá nhân của các ngôi sao sân cỏ hàng đầu thế giới.

Theo Boston Dynamics, Atlas được huấn luyện dựa trên dữ liệu chuyển động của cầu thủ thật, sau đó lặp lại vô số lần thử nghiệm thành công và thất bại để tối ưu hóa động tác nhờ sự hỗ trợ của Trí tuệ Nhân tạo (AI). Một trong những kỹ thuật xuất hiện trong video là “rabona kick”-động tác vắt chéo chân để thực hiện cú sút hoặc tạt bóng, vốn được xem là kỹ thuật cá nhân có độ khó cao trong bóng đá.

Tập đoàn Hyundai cho biết các video hoàn toàn không sử dụng kỹ xảo đồ họa máy tính. Những chuyển động này là kết quả học tập thực tế của Robot Atlas phiên bản phát triển từng được giới thiệu tại triển lãm CES 2026 hồi đầu năm.

Các kỹ thuật khó như lừa sút bóng không đơn thuần là tái hiện động tác cơ học mà đòi hỏi quá trình phân tích cực kỳ chi tiết chuyển động của cầu thủ thật và huấn luyện Trí tuệ Nhân tạo để robot có thể tự tối ưu hóa khả năng phối hợp cơ thể.

Giới công nghệ đánh giá chiến dịch lần này không chỉ mang tính quảng bá cho World Cup 2026 mà còn cho thấy trình độ phát triển nhanh chóng của robot hình người tích hợp Trí tuệ Nhân tạo và khả năng vận động ngày càng giống với con người.

Boston Dynamics hiện là một trong những công ty sản xuất robot nổi tiếng nhất thế giới trong lĩnh vực robot di chuyển linh hoạt. Sau khi được Hyundai Motor Group mua lại, công ty đang đẩy mạnh phát triển robot hình người tích hợp Trí tuệ Nhân tạo với mục tiêu sử dụng trong công nghiệp, logistics và các môi trường làm việc phức tạp.

Các chuyên gia cho rằng việc robot có thể học các kỹ thuật thể thao tinh vi như bóng đá cho thấy Trí tuệ Nhân tạo điều khiển chuyển động đang phát triển rất nhanh, đặc biệt trong các lĩnh vực yêu cầu khả năng giữ thăng bằng, phản xạ thời gian thực và phối hợp toàn thân vốn được xem là những thách thức lớn nhất của robot hình người./.

