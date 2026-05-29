World Cup 2026: Tranh luận cực lớn khi tuyển Nhật Bản công bố đội hình

Điều khiến dư luận Nhật Bản bàn tán nhiều nhất sau ngày công bố danh sách đội hình đội tuyển bóng đá nam Nhật Bản dự FIFA World Cup 2026 không nằm ở những cái tên được triệu tập, mà chính là chất lượng của những cầu thủ bị loại.

Trong khi đó, ở tất cả các vị trí của đội hình, cuộc cạnh tranh giữa đội hình chính và nhóm dự bị được xem là gay cấn nghẹt thở nhất từ trước tới nay. Với đội hình có chiều sâu như vậy, Nhật Bản đang quyết phá vỡ “lời nguyền tứ kết” và viết lại lịch sử bóng đá “xứ Mặt Trời mọc."

Buổi công bố danh sách “Samurai Xanh” - biệt danh của đội tuyển Nhật Bản, dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh đã tạo ra làn sóng tranh luận cực lớn với những cái tên bị loại đáng tiếc, trong đó có thể kể đến như những ngôi sao thành danh tại châu Âu như Kaoru Mitoma của Brighton ở giải Ngoại hạng Anh hay Takumi Minamino đang thi đấu cho AS Monaco tại giải Ligue 1 của Pháp.

Chơi bóng tại 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu đã trở thành “điều bình thường”

Đã có thời, những cầu thủ thi đấu ở châu Âu là “của hiếm” với bóng đá Nhật Bản. Tại World Cup 1998 ở Pháp, Hidetoshi Nakata vẫn còn khoác áo Bellmare Hiratsuka ở J1 League trước khi sang Serie A chinh chiến. Đến World Cup 2002 đồng tổ chức cùng Hàn Quốc, số lượng cầu thủ Nhật thi đấu ở nước ngoài vẫn còn rất hạn chế. Tới kỳ World Cup 2010 tại Nam Phi, những cái tên như Keisuke Honda hay Yuto Nagatomo bắt đầu tạo được dấu ấn tại châu Âu và dần trở thành bộ khung của đội tuyển quốc gia.

Nhưng hiện tại, bức tranh đã hoàn toàn khác. Trong danh sách 26 thành viên đội tuyển vừa được công bố, chỉ có 3 cái tên đang chơi cho các đội trong nước. Đội tuyển Nhật Bản bây giờ là nơi hội tụ của rất nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu, và phần lớn trong số họ đều giữ vai trò quan trọng tại câu lạc bộ chủ quản, như Wataru Endo tại Liverpool (Anh), Hiroki Ito tại Bayern Munich (Đức) hay Tomiyasu, cựu cầu thủ của Arsenal và hiện đã chuyển sang Ajax Amsterdam (Hà Lan).

Đáng nói hơn, sự cạnh tranh ấy không chỉ xoay quanh vài ngôi sao nổi bật. Ngay cả nhóm cầu thủ bị loại cũng sở hữu thành tích đáng kể tại châu Âu. Điều này cho thấy bóng đá Nhật Bản đang bước vào thời kỳ mà dù chọn ai cũng có thể đảm bảo chất lượng đội hình đủ cao.

Cuộc chiến khốc liệt cho suất đá chính

Điểm nổi bật lớn nhất của tuyển Nhật Bản hiện nay nằm ở sự cạnh tranh ngang bằng ở nhiều vị trí. Ở tuyến giữa như Wataru Endo, Daichi Kamada, Ao Tanaka hay Kaishu Sano đều là những tiền vệ có phong cách khác nhau, nhưng cùng sở hữu đẳng cấp cao và đang chơi bóng trong môi trường hàng đầu thế giới.

Trên hàng công, dù Mitoma và Minamino đều phải ngồi nhà vì chấn thương, Nhật Bản vẫn còn nguyên một “dàn hỏa lực” đáng gờm với Takefusa Kubo, Junya Ito, Ritsu Doan hay Keito Nakamura.

So với các thế hệ trước, khoảng cách giữa đội hình xuất phát và băng ghế dự bị của tuyển Nhật cũng thu hẹp đáng kể. Huấn luyện viên có thể linh hoạt thay đổi phương án tối ưu tùy theo diễn biến trận đấu hay đối thủ. Đây là bước chuyển mình cực lớn của bóng đá Nhật Bản.

J.League hay bóng đá học đường

Một điểm rất đáng chú ý khác là xuất thân đào tạo của các tuyển thủ đang ngày càng đa dạng hơn. Ritsu Doan và Ao Tanaka trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ câu lạc bộ. Trong khi đó, Junnosuke Suzuki hay Kaishu Sano đi lên từ bóng đá học đường.

Tại Nhật Bản, người ta từng tranh luận về chuyện nên theo bóng đá học đường hay vào học viện trẻ của các câu lạc bộ. Nhưng hiện tại, bất kể đi theo con đường nào, các cầu thủ cũng có cơ hội vươn lên.

Sự phát triển của công tác đào tạo tại J.League, xu hướng xuất ngoại từ khi còn trẻ, cùng sự tiến bộ về thể chất và tư duy chiến thuật đã giúp nền móng của bóng đá Nhật Bản trở nên vững chắc hơn rất nhiều so với các kỳ World Cup trước.

Quyết tâm vượt qua “lời nguyền tứ kết”

Ở hai kỳ World Cup gần nhất, Nhật Bản đều vượt qua vòng bảng và gây chấn động khi đánh bại cả Đức lẫn Tây Ban Nha. Tuy nhiên, “Samurai Xanh” vẫn chưa thể vượt qua vòng tứ kết. Với chiều sâu đội hình có thể coi là tốt nhất tới nay, đội tuyển Nhật Bản đang quyết tâm vượt qua “lời nguyền tứ kết” để tiến vào bán kết và xa hơn. Dù thiếu vắng nhiều gương mặt sáng giá, huấn luyện viên Hajime Moriyasu vẫn tự tin khẳng định sẽ giành chức vô địch giải đấu lần này.

Với thành tích 71 chiến thắng sau 102 trận dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông Moriyasu đang có tỷ lệ chiến thắng lên tới 69%, một con số cực kỳ ấn tượng.

Điều này cho thấy “Samurai Xanh” hiện tại sở hữu một tập thể “có chiều sâu” nhất từ trước tới nay với sự ổn định kéo dài, đã chuyển mình thành một tập thể trưởng thành và giàu bản lĩnh hơn trước, và sự tự tin của huấn luyện viên Moriyasu không phải là không có cơ sở./.

