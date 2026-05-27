U19 Việt Nam quyết đạt thứ hạng cao nhất tại giải U19 Đông Nam Á 2026

Tiếp nối thành công của các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam, đội tuyển U19 Việt Nam đang hướng đến mục tiêu giành kết quả cao nhất tại giải U19 Đông Nam Á 2026.

Tại giải đấu sắp tới, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste.

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 28/5. Giải đấu diễn ra từ ngày 1-14/6/2026 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.

Trước ngày lên đường, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho biết những thành công của các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian qua vừa là động lực, vừa tạo thêm trách nhiệm cho U19 Việt Nam ở giải đấu sắp tới.

Hướng đến giải đấu U19 Việt Nam hiện chưa thể có đầy đủ lực lượng mạnh nhất do một số cầu thủ vắng mặt vì lý do khách quan song nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn đánh giá cao chất lượng đội hình hiện tại.

“Một số nhân tố mà tôi mong muốn chưa thể góp mặt vì những lý do khách quan. Dẫu vậy, U19 Việt Nam vẫn còn có nhiều cầu thủ có chất lượng khác,” ông Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

U19 Việt Nam nỗ lực tập luyện để giành kết quả cao nhất. (Nguồn: VFF)

Theo huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi, các cầu thủ U19 Việt Nam đã có sự tiến bộ rõ rệt trong việc tiếp cận phong cách chơi bóng và yêu cầu chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.

Ông Yutaka Ikeuchi cũng cho biết chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Nhật Bản là giai đoạn rất quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của đội tuyển, mang lại những trải nghiệm bổ ích cho các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cũng đánh giá cao ý nghĩa chuyên môn từ các trận đấu tập này khi U19 Việt Nam được cọ xát với những đối thủ mạnh cả về thể lực lẫn kỹ năng, qua đó giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm và nâng cao bản lĩnh thi đấu.

Trước câu hỏi liên quan đến áp lực thành tích, ông Yutaka Ikeuchi thừa nhận điều đó tạo thêm áp lực cho U19 Việt Nam nhưng đây là trách nhiệm và động lực để toàn đội nỗ lực nhiều hơn. “Với tôi, nghề huấn luyện phải song hành với áp lực. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, tôi luôn mong muốn bản thân có thể đóng góp vào việc rèn luyện và mang lại thành tích cho lứa U19 Việt Nam này."

Đánh giá về các đối thủ tại bảng A, ông Yutaka Ikeuchi cho rằng chủ nhà Indonesia sẽ là thử thách lớn nhất của U19 Việt Nam ở vòng bảng. Theo ông, Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ từng tham dự U17 World Cup và có trình độ chuyên môn rất cao.

“Indonesia là đối thủ rất mạnh nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là cố gắng tiến sâu nhất có thể và đạt thứ hạng cao nhất tại giải," huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi khẳng định.

Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho biết triết lý bóng đá mà mình xây dựng cho U19 Việt Nam là hướng tới lối chơi công thủ toàn diện, trong đó toàn đội cùng tham gia tấn công và phòng ngự một cách đồng bộ. “Tôi muốn làm sao để cả đội hình cùng tham gia tấn công và phòng ngự một cách nhịp nhàng."

Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026. (Nguồn: VFF)

Trước đó, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đã thay mặt lãnh đạo VFF có buổi gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ cho đội tuyển U19 Việt Nam trước khi lên đường tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú ghi nhận những nỗ lực của ban huấn luyện và các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị vừa qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của lứa U19 trong chiến lược phát triển bóng đá trẻ Việt Nam.

Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần đoàn kết, quyết tâm cũng như sự chuẩn bị bài bản của toàn đội, qua đó hướng tới mục tiêu đạt kết quả tích cực tại giải đấu khu vực, hướng tới vòng loại U20 châu Á.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng kỳ vọng U19 Việt Nam sẽ tiếp nối thành công của các đội tuyển trẻ Việt Nam từ U17, U23 cho đến đội tuyển quốc gia trong hai năm vừa qua, tiếp tục khẳng định hình ảnh và vị thế của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực và châu lục./.

