VFF phối hợp với Bệnh viện Đại học Phenikaa mở rộng Mạng lưới Y học Thể thao

Ngày 26/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố Bệnh viện Đại học Phenikaa trở thành thành viên của chương trình Mạng lưới Y học Thể Thao do Ban Y Học Thể thao - VFF Điều phối và Phát triển (VFF Medical Committee Network Membership).

Việc mở rộng mạng lưới y học thể thao nằm trong định hướng của VFF nhằm từng bước xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế đồng bộ, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị và phục hồi cho cầu thủ, vận động viên bóng đá trên toàn quốc.

Thông qua mạng lưới này, VFF cùng các đơn vị y tế đối tác hướng tới xây dựng mô hình chăm sóc y học thể thao toàn diện, chuyển từ cách tiếp cận điều trị chấn thương đơn lẻ sang quy trình đồng bộ gồm sơ cấp cứu, hội chẩn chuyên sâu, điều trị, phục hồi sau thi đấu và phòng ngừa tái phát chấn thương cho vận động viên.

Theo đại diện VFF, tham gia trực tiếp vào mạng lưới là đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên tại Bệnh viện Đại học Phenikaa, được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Với nền tảng chuyên môn từ nội soi khớp đến y học thể thao, đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Đại học Phenikaa sẽ phối hợp cùng VFF xây dựng lộ trình, mục tiêu điều trị hướng tới việc khôi phục tối đa khả năng vận động, sức bền thể chất, giúp vận động viên sớm quay trở lại tập luyện và thi đấu an toàn.

Bệnh viện Đại học Phenikaa sẽ đồng hành cùng đội ngũ Y học Thể thao thuộc VFF trong công tác hội chẩn chuyên môn, tiếp nhận, điều trị và phục hồi cho các vận động viên bóng đá ở nhiều cấp độ, xây dựng quy trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, hỗ trợ cầu thủ từ giai đoạn chẩn đoán, điều trị đến phục hồi và tái hòa nhập thi đấu an toàn.

Việc hợp tác cùng cơ sở y tế uy tín như Bệnh viện Đại học Phenikaa được kỳ vọng sẽ nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ, giúp những trường hợp gặp chấn thương như trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (trái) sớm hồi phục và trở lại thi đấu an toàn. (Ảnh: VFF)

Song song với nguồn nhân lực chất lượng cao, Bệnh viện Đại học Phenikaa cũng đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán và điều trị, như MRI 1.5 Tesla và 3.0 Tesla, CT Scanner tích hợp PACS cùng nhiều công nghệ phục hồi vận động tiên tiến như máy tập CPM, sóng xung kích, laser trị liệu và từ trường siêu dẫn..., tối ưu hiệu quả điều trị và theo dõi thể trạng dài hạn cho các đội tuyển.

Theo định hướng của VFF, Mạng lưới Y học Thể thao VFF sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới, từng bước xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và đồng bộ cho vận động viên bóng đá Việt Nam.

Việc hợp tác với cơ sở y tế uy tín như Bệnh viện Đại học Phenikaa sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cầu thủ, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai./.

