Đương kim vô địch Argentina chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026

Lionel Messi cùng những cái tên đáng chú ý như Emiliano Martinez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Julian Alvarez hay Lautaro Martinez đều góp mặt trong danh sách tuyển Argentina dự World Cup 2026.

Huy Khánh
Messi tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh của Argentina tại World Cup 2026. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Huấn luyện viên Lionel Scaloni đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ của đội tuyển Argentina tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Lionel Messi chính là cầu thủ nhận được sự quan tâm lớn nhất ở bản danh sách tuyển Argentina trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Siêu sao 38 tuổi này tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh của "La Albiceleste" và sẽ có kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp lẫy lừng.

Cùng với Messi, những cái tên đáng chú ý khác như Emiliano Martinez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Julian Alvarez hay Lautaro Martinez đều góp mặt.

Tuy nhiên, bản danh sách được Lionel Scaloni công bố cũng tạo ra nhiều tranh cãi khi tài năng trẻ Franco Mastantuono của Real Madrid không có suất tới World Cup.

Emiliano Buendia và Marcos Senesi hai cầu thủ vừa trải qua mùa giải ấn tượng trong màu áo Aston Villa và Bournemouth cũng không có tên.

Đội tuyển Argentina nằm ở bảng J tại vòng chung kết World Cup 2026 cùng với ba đội tuyển khác là Algeria, Austria và Jordan.

Messi cùng các đồng đội sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận gặp Algeria ngày 16/6 trước khi lần lượt chạm trán Austria và Jordan./.

Danh sách đội hình Argentina

Thủ môn: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid).

Hậu vệ: Leonardo Balerdi (Marseille), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (MU), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Tiền vệ: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Tiền đạo: Julian alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan).

Thông tấn xã Việt Nam đã xây dựng một kế hoạch thông tin toàn diện, đa dạng về loại hình, ngôn ngữ về Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 để cung cấp cho hệ thống báo chí, công chúng trong, ngoài nước.

Đó là nơi hàng tỷ con tim cùng rung lên theo một nhịp đập. Nơi một cú sút hỏng, một chiếc thẻ đỏ hay một bàn thắng ở phút cuối không đơn thuần là khoảnh khắc thể thao, mà trở thành một phần trong ký ức tập thể của cả thế giới. "Ngôi đền huyền thoại FIFA World Cup" được xây dựng như một hành trình tương tác đặc biệt, tái hiện lịch sử World Cup bằng ngôn ngữ kể chuyện giàu cảm xúc, hoài niệm và đậm chất điện ảnh.