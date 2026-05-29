Quốc hội Latvia thông qua chính phủ trung hữu mới

Ngày 28/5, Quốc hội Latvia đã bầu ra chính phủ trung hữu mới, vài tuần sau khi liên minh cầm quyền trước đó sụp đổ trong một cuộc tranh cãi liên quan các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine bay lạc vào lãnh thổ nước này.

Với 66 phiếu thuận trong Quốc hội gồm 100 ghế, các nghị sỹ đã thông qua việc bổ nhiệm chính trị gia Andris Kulbergs, 47 tuổi, giữ chức Thủ tướng Latvia cho tới cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra ngày 3/10.

Liên minh cầm quyền mới gồm 4 đảng được cho là sẽ duy trì đa số vững chắc trong Quốc hội và tiếp tục theo đuổi đường lối ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

Các đảng trong liên minh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quân đội và bảo vệ biên giới của quốc gia có 1,8 triệu dân này.

Trước đó, ngày 14/5, bà Evika Silina đã thông báo từ chức Thủ tướng sau khi mất sự ủng hộ từ đảng Tiến bộ (Progressive), vốn là một đối tác quan trọng trong liên minh cầm quyền.

Bà Silina cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds, một thành viên đảng Tiến bộ và cũng đã từ chức ngày 10/5, triển khai hệ thống phòng thủ chống UAV quá chậm khi 2 UAV của Ukraine bay lạc vào Latvia ngày 7/5.

Sau khi bà Silina từ chức, ngày 16/5, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics thông báo đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho ông Kulbergs, nghị sĩ thuộc đảng đối lập Danh sách Thống nhất (United List)./.

