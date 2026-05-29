Thế hệ trẻ Venezuela ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng của khát vọng độc lập

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), đoàn đại diện sinh viên Venezuela đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Caracas để bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam - người mà họ coi là biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do và công bằng xã hội của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, tại cuộc gặp ngày 28/5, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đã tiếp thân mật đại diện nhóm sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế thuộc Đại học Santa María đang thực hiện các nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, đường lối đối ngoại và mô hình phát triển của Việt Nam.

Trong không khí trang trọng và xúc động, nhiều sinh viên Venezuela cho biết họ tìm đến Đại sứ quán Việt Nam không chỉ để tìm hiểu tư liệu nghiên cứu, mà còn để bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp sinh nhật của Người.



Sinh viên Sofía Rondon, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ rằng hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức lan tỏa lớn đối với thanh niên Mỹ Latinh yêu chuộng hòa bình và độc lập dân tộc.

Theo cô, ở Venezuela, nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ quan tâm tới lịch sử cách mạng thế giới, luôn dành sự kính trọng đối với lãnh tụ Việt Nam bởi cuộc đời giản dị, tinh thần hy sinh vì nhân dân và khát vọng giải phóng dân tộc mà Người theo đuổi.



Sinh viên Sofía Rondon xúc động nói: “Khi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi không chỉ thấy một nhà lãnh đạo của Việt Nam, mà còn thấy hình ảnh của một con người đã truyền cảm hứng cho nhiều dân tộc đấu tranh vì phẩm giá và quyền được tự quyết. Đối với nhiều sinh viên Venezuela, Bác Hồ là biểu tượng của lòng nhân ái, sự khiêm nhường và ý chí vượt qua mọi thử thách.”



Sinh viên Valentina González cho biết cô đặc biệt ấn tượng với tư tưởng đoàn kết dân tộc và tinh thần hòa hiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo cô, dù trải qua chiến tranh khốc liệt, Việt Nam vẫn vươn lên mạnh mẽ để trở thành một đất nước phát triển năng động, điều đó khiến nhiều sinh viên Venezuela ngưỡng mộ và muốn tìm hiểu sâu hơn về Việt Nam.

Nữ sinh viên chia sẻ: “Ở Venezuela, nhiều người biết tới Việt Nam như một dân tộc anh hùng. Nhưng càng nghiên cứu, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc rằng sức mạnh lớn nhất của Việt Nam nằm ở tinh thần đoàn kết và niềm tin vào tương lai mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gây dựng.”



Trong khi đó, sinh viên Soriana Martínez đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi công cuộc Đổi mới là minh chứng cho năng lực vượt khó và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam.

Cô cho rằng câu chuyện phát triển của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn trong giới sinh viên Venezuela, đặc biệt ở các lĩnh vực đối ngoại, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.



Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Trung Mỹ bày tỏ xúc động trước tình cảm chân thành mà các sinh viên Venezuela dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam; đồng thời đánh giá cao tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, sâu sắc của các bạn trẻ đối với lịch sử và quá trình phát triển của Việt Nam.



Đại sứ nhấn mạnh, tình cảm của sinh viên và nhân dân Venezuela đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng sinh động cho sức sống trường tồn của những giá trị về độc lập dân tộc, hòa bình và công bằng xã hội mà Người đã để lại cho nhân loại.



Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã trao tặng nhóm sinh viên các cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như về Việt Nam nhằm hỗ trợ các em có thêm tư liệu cho quá trình nghiên cứu.



Quan hệ hữu nghị giữa Venezuela và Việt Nam nhiều năm qua luôn được vun đắp trên nền tảng tình cảm đoàn kết và sự đồng cảm giữa hai dân tộc từng trải qua đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam trong các chuyến thăm chính thức tới Việt Nam./.

